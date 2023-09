Abogado alerta sobre consecuencias de despenalizar aborto en Chiapas

El abogado José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Asociación de Barras y Colegios de Abogados, ha expresado su profunda preocupación ante la propuesta de despenalización del aborto, considerándola no solo como una grave violación a los derechos humanos, sino también como un acto criminal.

En una entrevista telefónica desde la Ciudad de México, Blanco Urbina hizo hincapié en la importancia de analizar el tema desde distintos puntos de vista. Señaló que la creencia de que cada individuo es dueño absoluto de su cuerpo y puede tomar decisiones irrestrictas al respecto, no es un enfoque correcto. El abogado advierte que, aunque se permite en diversas partes del país, no se debe permitir que la libertad se convierta en libertinaje.

Gravísimo solicitar la despenalización del aborto en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos AC destacó que, en el caso de Chiapas, la legislación actual solo contempla el aborto en situaciones de riesgo para la madre, malformación congénita o en casos de violación. Defiende estas posturas en base a los derechos humanos, sosteniendo que un feto es un ser con vida y que tomar decisiones sobre su destino sin su consentimiento podría considerarse un acto de homicidio.

Blanco Urbina subrayó que la tecnología y los recursos en el sector salud público podrían no ser suficientes para llevar a cabo la práctica del aborto de manera segura. Además, resaltó que aunque algunas personas puedan tener derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, no tienen el derecho de decidir sobre la vida de otra persona.

Enfatizó que el argumento de que el feto está en proceso de formación no justifica su desprotección. Para el abogado, es crucial no caer en el libertinaje y recordar que, desde la perspectiva de los derechos humanos, no se puede estar de acuerdo con la despenalización del aborto. Blanco Urbina concluyó enfatizando que, en su opinión, incluso las niñas y mujeres en situaciones vulnerables como la prostitución toman decisiones con mayor responsabilidad, entendiendo la importancia de proteger la vida en gestación.