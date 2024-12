Abogados esperan resultados en seguridad y justicia del próximo gobierno

El presidente de la Federación de Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, opinó que se esperaba mucho más de los nombramientos de los funcionarios públicos del gobierno que asume el 8 de diciembre en Chiapas, sobre todo, en materia de seguridad y procuración de justicia.

En entrevista, dijo que vamos a dejar pendiente el resultado de sus acciones, no quisiéramos pensar que no son capaces, esperamos que tengan buenos resultados, a Chiapas le urgen resultados en seguridad, procuración de justicia y aplicación de la ley.

Local

El presidente de la Federación de Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Esperamos que los nombramientos sean acertados, el tiempo nos dará la respuesta, no es que sean buenos o malos, pero los hechos hablarán más que los discursos, el reclamo de la sociedad es de seguridad, de resultados, la responsabilidad única es del gobernador del estado en lo que pase en la administración pública del Estado, indicó.

Al menos a los abogados de la federación nos conocen, no estamos supeditados a recibir, vivimos de manera honesta, a veces nuestros actos molestan, pero nuestras actividades son exclusivamente apegadas a derecho, insistió el abogado.

Los abogados conocen los temas de Chiapas, los problemas políticos, sociales, de inseguridad, hay que atender los problemas, al igual que en seguridad, en migración, pobreza, injusticia, falta del Estado de Derecho, y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tienen que ser congruentes, actuar con la mayor responsabilidad para resolver los grandes problemas, insistió.

La migración en Chiapas es un fenómeno muy complejo que no se está atendiendo como se debe, no hay permisos para los migrantes para que transiten el país, hay que abordarlo con la mayor responsabilidad, más bien hay un engaño a los migrantes, no hay permiso para caminar por el país; más bien lo que existe es un engaño y sí la orden del Instituto Nacional de Migración para que abandonen el país, consumándose así la violación a los derechos humanos.

