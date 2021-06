Abogados exigen justicia por muerte de sus compañeros en Chiapas

El presidente de la Federación Chiapaneca de Abogados, Antonio Flores Flores, demandó el esclarecimiento de los hechos y deslindar las responsabilidades por el asesinato del abogado federado, Francisco "N", por la muerte tan cobarde de la que fue objeto junto con sus tres acompañantes, Eyder "N", Agustín y José Luis "N".

Solicitaron al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, que estos hechos no queden impunes, el pronto esclarecimiento de estos tan cobardes crímenes y la presentación ante los jueces de los responsables que cobardemente incineraron a nuestros compañeros abogados.

En conferencia de prensa, a nombre de los abogados de Chiapas exigieron respeto, seguridad y protección en el ejercicio profesional de su actividad como abogados litigantes, con tan brutal atentado no solamente le dieron muerte a nuestros compañeros, también atentaron contra el libre ejercicio del derecho al trabajo.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Los abogados de Chiapas nos declaramos en protesta permanente hasta en tanto no se lleve a prisión a los responsables de los crímenes, demandan las garantías cautelares a los familiares y que pronto se les restituya de sus derechos, no a la impunidad, no a la omisión", enfatizó Flores Flores.

Municipios Familiares exigen justicia por el asesinato de Francisco N en Jiquipilas

Estuvo acompañado de Mario García López, secretario; Aracely Hernández López, tesorera, de la federación; la petición por escrito de justicia fue recibida a las once de la mañana de este lunes 21 de junio en la Fiscalía General del Estado, es el momento de alzar la voz, ni un abogado más, no vamos a permitir que empiece la cacería o se empiece a coartar el derecho al trabajo.

"Somos los únicos que no tenemos ninguna garantía, somos los únicos que salimos diariamente de nuestro domicilio y no sabemos si vamos a regresar, salimos a buscar el sustento de nuestra familia defendiendo los intereses de otras personas, nunca defendemos los intereses propios, somos contratados para defender las causas justas".

El 18 de junio fueron encontrados los cuerpos calcinados en el interior de un vehículo en las inmediaciones del predio Santo Tomás, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde se reportó que el propietario del inmueble había acudido.