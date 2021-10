Absurdo obligar a jóvenes a ser parte del RFC: Carlos Coutiño

La propuesta del gobierno federal de grabar a los mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes es un absurdo, es una medida no adecuada, seguramente quieren ampliar al número de personas cautivas para el cobro de impuestos, consideró el presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Carlos Alberto Cruz Coutiño.

El empresario sostuvo que no es esa la forma para ampliar el número de personas que deberán pagar impuestos, las contribuciones fiscales se realizan de manera legal, por los mecanismos adecuados, por los medios legales, y si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decide grabar a los mayores de 18 años en el fisco sería una determinación muy injusta.





Quien tiene una actividad debe darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero no por cumplir 18 años, nunca debe determinarse por la edad, sino por las actividades económicas, las empresas del tamaño que sean deben pagar impuestos, estén dónde estén, quien no pague impuestos debe ser sancionado, así de fácil, no privilegios para nadie, añadió Cruz Coutiño.

Con esta medida tendrían que obligar a pagar impuestos a quienes se encuentran inscritos en los programas e federales mayores de 18 años como Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, los beneficiarios del programa nacional de Becas Benito Juárez que sean mayores de 18 años, así tendría que ser en teoría con esta nueva disposición porque es un ingreso.





De acuerdo con el empresario, la Cámara de Diputados debe encontrar otras formas y otros mecanismos para captar más ingresos a la hacienda pública federal, pero no tendría que ser por edad, sino aplicando la ley a quienes no pagan, pues hay quienes llegan muy grande de edad, se mueren sin nunca haber trabajado porque gozan de otros beneficios, y eso es bueno.

Es el mismo gobierno el que sabe quién paga y quién no, pero creo que no tendría que ser por la edad, se trata de aplicar el Estado de Derecho, no perdonar a unos y grabar a otros la carga de impuestos, no es lo mejor a los mayores de 18 años de edad, se trata de un sector que se dedica a estudiar y los ingresos que vienen de sus padres podrían afectarse por tener que pagar impuestos, apuntó.