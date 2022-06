¡Acabaron los pretextos! Tuxtlecos exigen servicio de energía eléctrica

Durante toda la noche del viernes los vecinos de la colonia Real del Bosque no pudieron pegar el sueño debido a que la luz no se restableció en las calles; la molestia aumenta ya que en las últimas horas la lluvia ha sido escasa por lo cual ahora no pueden poner ese tema de pretexto; además, según comentan si en dado caso no llega a quedar hoy tendrán que esperarse hasta el día lunes pues el domingo no laboran y cumplirán 4 días sin luz.

Desde el día de ayer en la tarde algunos colonos de Real del bosque ubicado en el último cuadro de Tuxtla Gutiérrez tuvieron este problema del apagón de luz en sus casas; como no se encontraba lloviendo a esa hora rápidamente comenzaron a hacer llamados y denuncias digitales a la empresa de CFE quienes realizaron el reporte para que los trabajadores asistieron a solucionar el problema.





Las horas pasaron y pasaron hasta el punto que cayó la noche en la capital y con ello comenzaron las inseguridades pues dicha colonia es muy popular por transitar en motocicleta debido a la lejanía con las demás colonias por lo que en esta ocasión no hubo permiso para que los niños salieran a las calles y las personas recogían a sus familiares que regresaban del trabajo en las paradas de las combis para evitar que fueran asaltados debido a la oscuridad.

“Se vivió una noche que no fue tranquila para nadie, no solo por el calor, sino por el miedo de que entraran a los domicilios, el simple hecho de ir a comprar ya daba pavor; ahora no hay pretexto para venir a arreglar este problema ya que está soleado el día; seguimos haciendo reportes por llamada y por redes sociales y nos comentan que la orden de trabajo ya está solo hay que esperar a los técnicos pero si no vienen hoy el problema estará hasta el lunes” Antonio Meza, líder del sector de vecinos.

Los encargados del servicio especificaron mediante anuncios que por ahora, luego de todos los trabajos realizados por la tormenta triplica Ágatha , los servicios de luz quedaron afectados por lo que es normal experimentar fallas en estos días, pero ya se está trabajando para nuevamente estar en perfecto funcionamiento.