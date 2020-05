Aclara obispo de San Cristóbal que monja no murió de Covid-19

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, aclaró que el fallecimiento de una “misionera seglar” no fue por COVID-19, sino neumonía bacteria, además que una más se encuentra al interior del hospital COVID y otras más recuperándose en su domicilio.

“Una de ellas falleció, pero de neumonía bacteriana no viral, el fallecimiento fue hace varios días y está hospitalizado otra de ellas que se le ha detectado neumonía bacteriana, no viral, parece que se encuentran en la clínica COVID porque ahí las atendieron y había otras hermanas con síntomas que ya están mejorando están su propia casa, la hermana superior me dijo que varías pero no cuántas”, dijo en entrevista telefónica.

Aguilar Martínez dejó en claro que no están por COVID, sino por neumonía bacteriana, que es diferente a la viral, “pero no se precisar porque es la información que recibo, la que está grave está en la clínica COVID, le hicieron las pruebas no le habían entregado, no se consta que sea”.

Municipios En alerta Tenejapa por regreso de personas que trabajan fuera de su municipio ante Covid-19

A la ciudadanía en general les dijo es un hecho que en todo el mundo, en México, en Chiapas y la Diócesis de San Cristóbal, que hay personas con síntomas semejantes al COVID-19 o Coronavirus, y es un hecho que es contagioso y que han muerto miles de personas, incluyendo en la Diócesis.

“Se están negando hechos, que se quiera minimizar ya cada quien en su conciencia, yo me cuido para cuidar a otros, que nos cuidemos mutuamente para salir sanos y recuperarnos en todas las consecuencias que ha habido, no solamente sanitaria, sino relacional, porque la cuarentena no deja de traer sus fatigas y nos recuperemos en el aspecto económico, porque muchas personas no tienen trabajo y viven de lo que ganan cada día, y están sufriendo por los alimentos”, concluyó.