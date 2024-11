Activista en Chiapas denuncia amenaza de muerte

La poeta y activista zoque en defensa de la madre tierra y contra los maga proyectos, Mikeas Sánchez, amiga del sacerdote Marcelo Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, asesinado el pasado 20 de octubre, denunció que fue amenazada de muerte por un sujeto, y pide protección de las instituciones públicas.

Por estos hechos ya presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado y solicitó la protección de las autoridades federales y estatales para que se garantice su seguridad y la de su familia, a la vez, solicita protección para todos los defensores de los derechos humanos.

Mikeas Sánchez es una mujer de 44 años, es una maestra en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, alerta del riesgo en que se encuentra y clama por qué se visibilice el hecho y se pueda garantizar su protección.

Narró que el pasado jueves alrededor de las 08:30 de la mañana, “se presentó a mi local de fotografía un sujeto en estado de ebriedad, con rasgos de estar drogado para amenazarme de muerte, usando la frase: “te voy a quebrar, cabrona, eres cabrona, no me tienes miedo, cabrona, te voy a quebrar, así como al padrecito”.

“Me dijo que no me creyera tanto; hablaba en zoque también, y repitió que me miraba fuerte, pero que él también es fuerte y que no me tiene miedo; que miraba a donde iba y que ve que salgo, que ni creyera que yéndome de aquí (el municipio de Chapultenango, donde vive) ya estoy libre, que me mira a donde quiera que vaya”, pide protección.l

El sujeto que la amenazó vive en Chapultenango y después de estarla amenazando se retiró y le advirtió: “Voy a regresar, aunque tú piensas que no tienes miedo”, y en ese sentido la maestra dice que "ante la ola de violencia que estamos viviendo en Chiapas, no quiero dejar pasar este incidente, jamás había entablado conversación con este hombre, en cambio, él parecía saber mucho de mí, por ejemplo, que regularmente viajo o que fui cercana al padre Marcelo Pérez”.

