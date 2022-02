Activista propone crear la Secretaría de Atención a Migrantes en Chiapas

El defensor de los derechos de migrantes Agustín Figueroa Flores, propone crear la Secretaría de Atención a Migrantes en Chiapas para contribuir desde el gobierno del estado a la atención del fenómeno migratorio, sin quitar las atribuciones de la federación que es su responsabilidad a través del Instituto Nacional de Migración (INM) que en tres años ha cambiado cuatro delegados en el estado y no ha encontrado solución al problema migratorio en la frontera sur.





Dijo que entre los migrantes hay abusos de gente que quiere entrar al país con lujo de violencia y eso no se debe permitir, no se vale, tiene que haber un respeto a la soberanía de México, pero es indispensable la Secretaría de Migrantes para quitarle carga al INM, no su trabajo, sí facilitar la atención de temas para los mismos migrantes chiapanecos para la distribución de las remesas y la aplicación de esos capitales que ingresan a Chiapas.

En el 2019 las remesas de chiapanecos en el extranjero fueron de 815 millones de dólares, para el 2020 fue menor, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 500 millones de dólares, sin embargo, para el 2021 no las ha revelado la federación pero “nos desbordamos”, el monto fue mucho mayor, y de ese tamaño es la importancia que se le debe dar al tema migratorio.





El defensor de los derechos de migrantes Agustín Figueroa Flores, propone crear la Secretaría de Atención a Migrantes en Chiapas / Foto: INM





Si bien corresponde al INM su atención, a nivel local tenemos muchísimos migrantes que radican en los Estados Unidos que están enviando mucho dinero y que merecen ser atendidos, tanto ellos de manera directa como sus familias, por ahí la Secretaría de Migrantes podría ayudar, comentó Figueroa Flores, defensor de derechos de migrantes en Chiapas.

Otra labor que puede hacer es la integración de expedientes y compartir ciertos niveles de información porque el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados están rebasados con la multitud de caravanas en la frontera sur, están muy atrasados en la atención solicitudes de naturalización, no solo meses, sino también años sin resultados, expuso.





El INM cambio cuatro delegados en tres años en Chiapas y no ha encontrado solución al problema migratorio / Foto: INM





Compartió que está dando el seguimiento de procesos de naturalización de hondureños, colombianos y españoles que han cumplido con los requisitos para su naturalización pero no hay respuestas desde hace más de un año, llevan varios años viviendo en el país cumpliendo con sus obligaciones, desean quedarse acá y no hay fecha para tener el resultado final, sin embargo, no son pocos casos, son muchos, pueden ser miles.

Derivado del aumento de la migración en la frontera sur las condiciones económicas, políticas y sociales han cambiado drásticamente, la gente de Chiapas ya siente mucha presión, lo que hace falta es orden y control, no violación a los derechos humanos, tanto de migrantes como de la población local.