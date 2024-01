¡A ponerse las pilas! ¡No más travesuras electorales, dice abogado

Finanzas

En el proceso electoral local para las elecciones del 2 de junio hay muchos actos anticipados de campaña y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) tendría que ser contundente en la aplicación de la ley con base en un monitoreo de las actividades de todos los actores y en todos los partidos políticos, las sanciones deberán depender de la gravedad del delito, pero la mayor sanción por confirmarse del delito de actos anticipados de campaña debería ser con la negación del registro de candidaturas, explicó el abogado electoral José Alberto Gordillo Flecha.

El maestro en derecho electoral y representante del PRI en el consejo general del IEPC, enfatizó que las precampañas para la sucesión de la gubernatura de en efectuarse del 22 de enero al 10 de febrero, mientras que el periodo de precampañas para la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos debe ser del 1 al 10 de febrero y muchos actores políticos y partidos políticos se han apartado de este periodo al promoverse antes de estás fecha.

Narró en entrevista que el Órgano Público Local Electoral debe ser contundente en la aplicación de la ley electoral por promoción personalizada y actividades de proselitismo antes de este periodo, tiene que hacer un monitoreo y aplicar las sanciones, hacer público los actores políticos que han transgresión el marco jurídico y también el tipo de sanción, los actos anticipados de campaña son muchos, de muchos actores y de varios partidos políticos.

Mencionó que ha presentado varias quejas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC porque se está llamando al voto, están llamando a respaldar proyectos políticos y la autoridad no debe ser omisa en la aplicación de la ley, en el caso del PRI, PAN y PRD no harán precampañas, la designación de sus candidatos para las elecciones del 2 de junio será por designación directa, los registros ante el Órgano Público Local Electoral serán hasta el mes de marzo.

Gordillo Flecha comentó que el primer acto del IEPC en contra de los actos anticipados de campaña comienza con una amonestación pública, pero puede llegar hasta la negación del registro de candidaturas, y es que los hay los actos anticipados de campaña y hay que aplicar la ley, lo exigimos que sé sancionen a quienes se tenga que sancionar, la autoridad electoral podría actuar de oficio.

La Comisión de Quejas y Denuncias debe proceder de oficio, no pude esperar a que reciba las denuncias por escrito, es un mandato de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en etapa de intercampañas no puede haber una promoción personalizada, ni actos públicos en los que se pida el apoyo, el voto o el respaldo, hay que respetar los procesos legales porque hay ventanas de quienes se apartan de la legalidad en el proceso electoral y de lo que se trata es que haya equidad y legalidad y una contienda con piso parejo para todos, "lo que no está habiendo", reiteró.

De acuerdo con el abogado, los actos anticipados de campaña los adelantó el Movimiento de Regeneración Nacional desde junio del 2023 desafiando a las autoridades electorales, y esto es muy riesgoso, analiza, porque altera el orden, la certidumbre y pone en un dilema a la ciudadanía porque la estamos atorando de una promoción política que no debería de ser, la exigencia es respetar la ley, el Estado de Derecho, y tendría que actuar el IEPC antes de que se vea rebasado, subrayó Gordillo Flecha.

Dijo el abogado que uno de los casos muy exagerado es el de Aquiles Espinosa García, ex Secretario de Movilidad y Transportes, que ha desplegado una exagerada propaganda, ha sido muy excesiva su publicidad y que ha utilizado la movilidad urbana con la complacencia del ayuntamiento de la capital para beneficiarse y promocionarse y no es posible que la autoridad municipal no haga nada contra ese tipo de acciones como el retiro de esa propaganda en el equipamiento urbano.

