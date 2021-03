Acusan a Mario Delgado de venta de candidaturas

La diputada con licencia Olvita Palomeque Pineda, denunció irregularidades en el proceso interno de Morena para elección de aspirantes a la alcaldía de Huixtla.

Aseveró que el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, no transparentó las encuestas en la comisión de elecciones en la Ciudad de México. “Queremos saber cómo se realizó la encuesta, que nos transparenten el proceso que se hizo a nivel nacional”, aseveró.

La diputada local de Morena, exigió limpiar el proceso electoral interno porque no se ha respetado la voluntad de las bases, los dirigentes nacional, Mario Delgado Carrillo y el estatal, Ciro Sales Ruiz, no cumplieron ni su palabra, ni el contenido de la convocatoria para elegir candidatos a puestos de elección federal y local para los comicios del 6 de junio.

Denunció que en el caso de Huixtla, el actual alcalde, José Luis Laparra Calderón que también participaba en la contienda interna de Morena, gritó a los cuatro vientos que había desembolsado una fuerte cantidad de dinero y aseguró a sus colaboradores que tenían en la bolsa la candidatura.

Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

“Hasta ayer que se cerró el proceso de inscripción nos percatamos que esto que decía era cierto, porque obtuvo la candidatura pero no de manera clara, por eso exigimos cuentas claras a los huixtlecos”, apuntó.

Vamos a ver a qué precipicio nos aventaron ayer a las doce de la noche, no se vale que pregonen una cuarta transformación y vengan y hagan el mismo cochinero que toca la vida reclamaron”, agregó.

Aseguró que Chiapas se encuentra en la cuerda floja de la política, ya que en Morena han creado un nido de mercenarios que a quien más dinero tenga le dan los puestos políticos, mientras que el lúcrelo chiapaneco “siga jodido”.

“No vamos a permitir que Mario Delgado, la compañera Citlali y Bertha Luján, integrantes de esta comisión nacional contra se hayan jactado de una encuesta nacional al y un proceso transparente que nunca existió”, apuntó.

La aún integrante del congreso local refrendó su agradecimiento y apoyo a todos aquellos que creen en su proyecto político, al tiempo de mencionar que no cambiará de partido y seguirá en el camino que la llevó a participar de manera directa en la política estatal.

Advierte: "esto no se va a quedar así, vamos a ver a qué precipicio nos aventaron el lunes a la media noche, no se vale que pregonen la cuarta transformación y hagan el mismo cochinero que toda la vida reclamaron, no vengan a darse baños de pureza, si van a poner un pie en este estado tengan tantita dignidad porque a los chiapanecos hoy lo acaban de mandar a un precipicio; hoy no hay el efecto que en el 2018, cada vez las campañas las han hecho mercenarias, el que tiene más dinero gana, aunque el proceso interno de Morena no ha terminado".





Foto: Isaí Flores | El Heraldo de Chiapas





Palomeque Pineda pidió a Morena hacer públicas las supuestas encuestas, si no es así, no aspiremos a la cuarta transformación, "así como Mario Delgado vino a pedir el respaldo para ser dirigente, así que venga a resolver lo que no se ha hecho bien, de verdad, da coraje, no es posible que sigamos presumiendo lo que no es, lo que no ha querido ser, no me voy a otro partido, seguiré dando batalla desde dentro, seguiré alzando la voz, aunque nobles guste".

Sobre el actuar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dijo que no han ejercido el peso de autoridad que la Constitución les exige, los alcaldes que van a la reelección debieron tener liberada las cuentas públicas del 2019 y 2020, y ninguno de los que buscan reelegirse han cumplido con la transparencia y rendición de cuentas, es decir, nadie ha comprobado los recursos públicos.

Con información de Isaí Flores | El Heraldo de Chiapas