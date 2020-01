Acusan actos violentos del EZLN en Ocosingo

Integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron denunciados de realizar acciones violentas y de utilizar armamento exclusivo del ejército para amedrentar a los habitantes de la localidad Sacrificio la Esperanza perteneciente al municipio de Ocosingo.

Mediante un comunicado, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo Sociedad Civil (OSCAO SC), destacaron que los “zapatistas” provienen de la comunidad Moisés Gandhi y son liderados por Agustín Gómez Santis, Mario Gómez Sánchez y Mateo Santis Rodríguez, este último, diacono de la zona San Martín.









En representación de la población, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales, así como a la Guardia Nacional para que se reestablezca el Estado de Derecho y la paz en aquella región de Chiapas, pues recordaron que actualmente los simpatizantes de la EZ los actúan “como si existiera una guerra y la comunidad estuviera armada”

En este sentido, los pueblos unidos de la región 7 de Febrero-Cuxujila, exigió también la renuncia de Mateo Santis Rodríguez al cargo de diacono de la zona San Martín, toda vez que “nos bautiza y nos casa en el nombre de Dios y al mismo tiempo lidera acciones terroristas.”

Mientras la autoridad no haga presencia en el lugar, precisaron que se defenderán porque no están de acuerdo con el actual del EZLN, aún más cuando ellos fueron parte de dicho movimiento en 1994 y saben que quienes hoy portan ese nombre no están actuando correctamente, al menos no quienes se han dedicado a implantar miedo en la sociedad.





Exigimos atención inmediata de los tres niveles de gobierno, la urgente regularización de nuestras tierras compradas a nuestros nombres con el programa Fondo Fideicomiso ORCAO 95 con el gobierno federal.





En este contexto, solicitaron patrullajes a cargo de la Guardia Nacional y la policía del estado en el crucero Cuxuljá y en la carretera Cuxuljá-Colonia Virginia.

