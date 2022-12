Este miércoles familiares de la Dra. Lissete Paulina, quien fue víctima de feminicidio en 2019, señalaron que se hizo justicia divina porque de las autoridades no.

A tres años del asesinato, Margarita Zenteno Juárez mamá de la joven, reveló que en el mes de septiembre el presunto feminicida de su hija, Jesús Rafael fue asesinado en Baja California, sin que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas lo llamaran a declarar y menos que se hiciera justicia por la muerte de Lissette Paulina.









Así mismo recordó que fue un 21 de diciembre de 2019, cuando la entonces pareja de su hija le llamó para decirle que se había suicidado la joven de entonces 33 años, situación que no creyó y pidió exhaustiva investigación sin que se hiciera justicia.

“No me creyeron, no me hicieron caso, Paulina fue víctima de feminicidio y de violencia institucional, ya que no hicieron nada por investigare al feminicida, por detenerlo o arraigarlo, aunado a que familiares míos protegieron a Rafael, mismas personas que deben ser citadas a declarar y deben ser investigadas pues hubo complicidad”.





El agresor de la Dra. Lisset Paulina falleció en Baja California





Acusó a los servidores públicos de ser cómplices ya que aseguraron desde el inicio de la investigación que se trataba de un homicidio, incluso fue violentada por la institución al señalarla de agresora de su propia hija.

“A tres años de la muerte de mi hija, del feminicidio y en virtud que se me ha confirmado e informado ya teniendo en mi poder la carta de defunción de Jesús Rafael Trujillo Silva, ha muerto sin que las autoridades hayan cumplido con su obligación de investigar con debida diligencia y expectativa de género. A Rafael lo mataron tenía cuentas pendientes… era del Cartel del Golfo, no me hicieron caso y lo acaban de matar en Tijuana el 10 de septiembre”.





Acusan que autoridades no hicieron justicia en el caso de feminicidio de la Dra. Paulina





Por ello pidió que las autoridades no cumplieron con su trabajo y exigió se sancione a los servidores públicos involucrados en el caso que omitieron y destruyeron pruebas y pidió que se capaciten caso contrario que le den oportunidad a otros profesionistas.





“Mi hija no se quitó la vida, fue víctima de feminicidio, por eso seguiré luchando exigiendo justicia en memoria de la doctora Paulina Gómez Zenteno, mi voz es de todas las mujeres víctimas de feminicidio por lo que pedimos justicia para cada una de ellas”.





Toda muerte violenta de mujeres debe investigarse con perspectiva de género





Por su parte Martha Figueroa Mier integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio indicó que han documentado casos de feminicidio y generado protocolos como de agosto del 2019 para investigar feminicidios con perspectiva de género y que toda muerte violenta de mujeres debe considerarse feminicidio.





El agresor de la Dra. Lisset Paulina falleció en Baja California





“Desconocen el protocolo deben saber que es de aplicación obligatoria para toda la fiscalía, parece ser que hay la intención de disimular el nivel de violencia que tenemos”.

Indicó que mucho del presupuesto que hoy se necesita y que las autoridades señalan que no hay para tener más fiscales, se destinaron a otros rubros.