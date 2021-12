Adultos mayores de diferentes colonias en SCLC denuncian estafa de escrituras

Habitantes de diversas colonias pertenecientes al municipio de San Cristóbal de Las Casas denunciaron ser víctimas de una estafa por más de 11 millones 400 mil pesos en el proceso de escrituración de predios en el 2016, durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, ahora senador de la república por Chiapas, a través del Partido Verde Ecologista de México, el agravio lleva ya cinco años sin alcanzar la reparación.

Los denunciantes Ranulfo Ruiz y Evangelina Gómez Gutiérrez, explicaron que en el 2016 en el marco del programa de regularización de la tenencia de la tierra se les ofertó la escrituración a razón de 3 mil 800 pesos por beneficiado, se registraron los que serían incorporados a través de los mediadores José Luis Vilchis Aguilar, Alejandra Vilchis Aguilar, Sergio Vilchis Aguilar, Emilio Espinosa Barraza y Alejandro Zapata Cabrera, entre otros.





En el inicio del proceso los supuestos beneficiados dieron el 50 por ciento de la escrituración con los documentos requeridos, el notario público número 136, Alejandro Orantes Coello, primo del ex gobernador Manuel Velasco Coello, ahora senador plurinominal por Chiapas a través del Partido Verde Ecologista de México, sin embargo, solamente se nos estafó y no se cumplió con la promesa, y en el registro Público de la Propiedad y del Comercio no tiene ningún registro de las propiedades.

La ahora diputada local por el Distrito Electoral 5 con cabecera en San Cristóbal de Las casas, Fabiola Ricci Diestel, en su calidad de Titular de las Notarías ya en el actual gobierno del estado, le explicamos el procedimiento, la estafa y nos confirma que se trataba de un engaño vil y cruel del gobierno de Manuel Velasco Coello, debido a que según ella no existió tal programa de escrituración, narraron en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez.

“Se nos ofreció una mesa de trabajo para buscar una solución al grave problema derivado de la estafa, pero no hemos encontrado soluciones, Ricci Diestel es ahora diputada local de Morena y ya no se nos dio el seguimiento, unas 3 mil personas fuimos defraudadas en san Cristóbal de Las Casas, y queremos que se restituya el daño, que salgan las escrituras públicas o que se nos devuelva el dinero”.





Acusan al notario Alejandro Orantes Coello de la estafa a más de 3 mil personas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Algunas personas han estado pagando impuesto predial pero no existe tal escritura pública, el documento entregado a las personas no es escritura pública, en dos ocasiones de manera forzada platicamos con el notario público, “fue muy agresivo”, no cumplió, muchos agraviados desistieron de reclamar su dinero, pertenecientes a las colonias María Auxiliadora, El Santuario, Relicario, La Garita, Guadalupe, Las delicias, 31 de Marzo, entre otras de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Lo que acordaron los compañeros víctimas es hacer la denuncia pública para que la sociedad se entere que nos engañaron y la exigencia es que se restituyan los daños, se otorguen las escrituras pública, el supuesto Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas no existió, siendo presidente municipal de esa ciudad en ese momento Marco Antonio Cancino González, del Partido Verde Ecologista de México.