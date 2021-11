Adultos mayores en Chiapas, los que sufren más padecimientos: ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atiende a una población aproximada de 450 mil derechohabientes, la mayoría adultos y adultos mayores, al menos la mitad padecen enfermedades, las principales son diabetes e hipertensión, a ello se agregan los infartos, eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico y hemorrágicos, pero también se presentan complicaciones como insuficiencia renal una cifra muy alta, más lesiones por diabetes, retinopatías diabéticas, nefropatías diabéticas, gastropatías, úlceras gástricas, colitis de vertículos, entre otras.

El Subdelegado México del ISSSTE, Carlos Alberto Domínguez Maldonado, explica que una de las principales formas de atención de estas enfermedades es la prevención en casa en familia, con los estilos de vida, la alimentación saludable, nutritiva, la activación física, eliminar las comidas chatarras, los refrescos embotellados y los azúcares.

Domínguez Maldonado explicó en entrevista que ahora es posible conocer de manera práctica el cuadro clínico cuando la persona se está infartando con el dolor en el pecho, se irradia en brazo izquierdo o derecho, la espalda, sudoración profusamente, sin hacer ejercicio la persona se pone pálida y ganas de evacuar.





Hoy en día se suman los eventos vasculares de tipo cerebral y que presenta características muy especiales que no se pueden dejar de atender, la sociedad se está enfermando debido a la abundancia en el consumo de comida chatarra, los embotellados son un veneno pero se sigue consumiendo, todos los vinos, licores, tabaquismo, sedentarismo y la cero actividad física, añadió el médico.

El estar dependiendo de los celulares, computadoras, tabletas, videojuegos, redes sociales y tecnologías digitales nos hace limitar nuestro tiempo a la activación física, ha traído altos costos, nos estamos olvidando de nosotros mismos, de nuestros hijos y familias, y eso va condicionando a enfermedades tristemente, reiteró.

Somos altamente consumidores en Chiapas de alimentos chatarra, las grandes empresas han encontrado grandes ganancias, estamos adquiriendo productos a costos inimaginables, para ellos les sale baratos, grandes emporios de frituras, comida rápida, creciendo, lo ideal sería cambiarlas por frutas y verduras, ejercicios y lo más saludable, destacó.





Subdelegado México del ISSSTE, Carlos Alberto Domínguez Maldonado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Derivado de todo estos estilos de vida, el ISSSTE atiende muchas y muchos pacientes con enfermedades muy complejas, de alta especialidad, en Hospital Belisario Domínguez en la capital de Chiapas se están atendiendo eventos cerebrovasculares que hace algunos años solo eran atendidos en la Ciudad de México, enfermedades que son de tiempo.

Pero también tenemos problemas cardiacos en atención con grandes especialistas, sala de hemodinamia y traumatología con mucha capacidad de resolución, aunque expuso, también se ha lucrado con enfermedad de los derechohabientes, no sólo en Chiapas sino en el país, hay empresas que mientras más enfermos haya más se enriquecen, abogados y pseudolíderes que son comandados o comisionados por empresas que en años pasados prestaban el servicio de hemodiálisis.

En este año se realizó un proceso de licitación que quedó desierta y por el antecedente que tenía la empresa que prestaba servicios a derechohabientes, que no cumplía con los requisitos, quedó fuera, se ha cambiado en varias administraciones, es así el proceso para garantizar la atención debido a que en el Hospital Belisario Domínguez aún no tenemos muchos espacios para la atención por el incremento año con año de estos pacientes, no nos damos abasto por eso la necesidad de subrogar con una empresa.





ISSSTE atiende a una población aproximada de 450 mil derechohabientes, la mayoría adultos y adultos mayores, al menos la mitad padecen enfermedades / Foto: Cuartoscuro





De acuerdo con el Subdelegado Médico del ISSSTE, en Chiapas existen muchos pacientes en diálisis, hemodiálisis, pre diálisis, pero también muchos diabéticos e hipertensos que si no se cuidan ya están a un pasito para caer en la insuficiencia renal que los lleva a una diálisis o hemodiálisis derivado de las complicaciones de la diabetes e hipertensión arterial.

Los pacientes ya diagnosticados con insuficiencia renal tienen que consumir todos los días su medicamento, checarse su presión, llevar un registro, comer poca sal, poca carne, eliminar los azúcares, pastas, pan, galletas, lamentablemente no está costando mucho llevar un a dieta alimentaria saludable.

El ISSSTE invierte mucho dinero en la atención a sus pacientes, un día en cama un paciente en terapia intensiva significa una inversión de 37 mil pesos a 40 mil pesos, en el 2020 facturamos por servicios subrogados 8 millones de pesos y este año será superior por el aumento en pacientes con diálisis y hemodiálisis, el problema es grave y se puede atender con alimentación sana, ejercicios, evitar sobrepeso, caminar y correr, no a la comida chatarra, no a los embotellados si caminar 4 kilómetros diarios, mejorar la salud es un asunto de voluntad, reiteró.





El ISSSTE atiende muchas y muchos pacientes con enfermedades muy complejas, de alta especialidad / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Los seres humanos de forma natural nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, pero si le agregamos las malas funciones del sistema renal, corazón, pulmón y corazón, se van degradando los demás órganos y el tiempo para la vida o la calidad de esta se vuelve más pequeño, hay que actuar ya, puntualizó.

El ISSSTE antes del 2017 ocupaba el viejo hospital de 80 camas en la capital, pero con el sismo del 7 de septiembre del 2017 se tuvo que desalojar, de ahí empezó a migrar al nuevo nosocomio de 120 camas, aunque no estaba terminado en su totalidad a finales del 2018, a raíz de la pandemia del Covid-19 se han rehabilitado unidades en Chiapas en Ocozocoautla, Cintalapa, Tapilula, Tonalá, Santo de Agua, Frontera Comalapa y Chiapa de Corzo, aumentó el personal, archivo clínico, farmacia, odontología, entre otros.