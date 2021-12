Advierten cancelación de viajes a Europa por Ómicron

Tuxtla Gutiérrez. El sector turístico está en riesgo ante la nueva ola de contagios por Covid-19 y por la nueva cepa denominada Ómicron, el cual ha provocado el cierre de fronteras de 63 países y restricciones en 160.

Juan Antonio Esteban gerente de una agencia de viajes en la capital del estado, advirtió que, por razones del virus pandémico, vuelos a Europa y Asia han sido cancelados debido a que, en algunos países han cerrado sus fronteras, o bien, restringido al solicitarles pruebas de antígenos y PCR, aún si se tiene certificado de vacunación.

Juan Antonio Esteban, gerente de una agencia de viajes / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

“Antes de que apareciera Ómicron todo se estaba regulando con las medidas sanitarias en cualquier país, pero desde que apareció omicron se esté volviendo para atrás, ya hay 63 países cerrados entre ellos Italia, Portugal y Suecia; pronto cerrarán Francia y Alemania”, dijo.

“El problema es que ya no te piden PCR para entrar o te piden que ya adentro entres en cuarentena, sino que ya no te dejan entrar. En Asia también, hay países cerrados, como China, Japón, Mongolia y pronto cerrará Tailandia”, agregó.





Si no son cancelados los vuelos, pueden reprogramarse, pero sería para dentro de seis o nueve meses; pues a partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indique que la gente ya puede viajar, al país que ha cerrado sus fronteras le tomará un mes en restablecerse y abrir sus fronteras.

Destacó que, mientras países se encuentran en amarillo en el semáforo epidémico en el aspecto turístico y otros en rojo, México es el único país del mundo que no tiene marcado ningún color, ya que ni tiene cerrada sus fronteras y ni tiene restricciones para que extranjeros entren al país, pero tampoco está en verde.

“En México no pedimos PCR, ni de prueba de antígeno, ni pedimos cuarentena, ni pedimos nada a nadie que viene del extranjero, pero ellos dicen, quien me asegura que allí no vaya agarrar el virus. Solo se pide el certificado de vacunación del país y llenar una forma en donde se le pregunta su procedencia, qué vacuna le aplicaron y si tiene temperatura o síntomas deCovid-19, es todo”, explicó.

Aunque el turismo europeo y asiático ha bajado considerablemente, no ha sido así con el turismo canadiense y estadounidense, pues son quienes se refugian las playas mexicanas para huir de los climas fríos de su país. No obstante, este turismo se encuentra al 40 por ciento en comparación a años anteriores del Covid-19.

Finalmente, recomendó a la población programar sus viajes al extranjero a través de una agencia de viajes, pues ante cualquier duda, aclaración o reprogramación de vuelo, puede resolverlo y el cliente esté satisfecho. Asimismo, investigar sobre la vacuna que el país destino solicita para su estadía.