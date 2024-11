"Congreso de Chiapas deberá abordar en lo inmediato agenda de la diversidad sexual"

"El Congreso del Estado de Chiapas deberá abordar en lo inmediato la agenda de la diversidad sexual, no se trata de temas polémicos, sino un asunto de derechos", expuso Héctor Estrada Avelar, coordinador general de la asociación civil Unidos Diferentes.

Lo que tiene que ocurrir es que acaten lo que dice el artículo primero Constitucional para salvaguardar los derechos para todos y todas las personas, por orientación, por identidad, derecho por la determinación de los cuerpos, y atender las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales relacionados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el 2017 ordenó legislar en la unión legal entre personas del mismo sexo.

Añadió que en materia de matrimonio igualitario hay un gran pendiente, ya es posible realizarse pero no se ha armonizado el Código Civil del Estado de Chiapas desde hace ocho años para que se adecue de acuerdo con la sentencia de la SCJN, hay una confianza de que está LXIX Legislatura Local asuma su mayor compromiso para generar certidumbre, pero también el derecho a la identidad donde no hay regulación ni instrumentos normativos para que las y los chiapanecos puedan acceder al cambio de identidad de género que no fecha en nada y que está plagado de rumores y de miedos no justificados pero que lo ha atorado el Congreso del Estado.

Dijo que se siguen dando las uniones legales entre personas del mismo sexo en las oficialías del Registro Civil en Chiapas, han estado transitando de manera normalizada, sin embargo hay trabas por desconocimiento ya que la capacitación se dio hace siete y ocho años y hay mucho personal que no está actualizado, y tiene que ver con la ausencia de la armonización del Código Civil del Estado de Chiapas, los y las legisladoras no deben argumentar que se trata de temas polémicos o controversiales, sino un asunto de derechos mandatado por la SCJN.

Lo que preocupa, insistió Estrada Avelar, es lo que está sucediendo con las personas trans, porque actualmente siguen teniendo la necesidad de recurrir a juicios de amparo para tener este reconocimiento que es nada más que armonizar sus documentos, muchos tienen problemas de pedir trabajos, hacer sus estudios, no les aceptan su identidad y hay conflictos en la identificación de las personas y complican su vida cotidiana, no les garantizan el acceso a la seguridad social, no pueden heredar, ni darse de alta al Sistema de Administración Tributaria.

"En Chiapas hasta el 2020 se habían registrado más de 300 matrimonios igualitarios, deben haber mucho más, siguen sucediendo y ojalá que el Congreso del Estado actúe con la responsabilidad que se le exige y que el Registro Civil se capacite, mientras que el cambio de identidad también han habido pero los trámites son muy lentos, han habido diez casos en los últimos años, las personas requieren de servidores públicos profesionales", apuntó.

