La agenda del próximo gobierno federal a favor de las mujeres: Margarita Valencia 

La agenda del próximo gobierno federal y estatal a favor de las mujeres deberán entrarse en la seguridad, este es un momento histórico, es la primera vez que una mujer llegará a la presidencia de la república y eso para las mujeres nos hace sentir representadas, dijo Margarita Valencia Ruiz, investigadora y docente de la Escuela de Sistemas Alimentarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

“Creo que uno de los puntos que la candidata presidencial Claudia Sheimbaum Pardo ha propuesto es la atención a la violencia, lamentablemente ha habido un incremento bastante alto de feminicidios, mujeres violentadas y lo que esperamos es como madre, profesionista, hija, hermana y compañera de.muchas mujeres, que haya un alto a la violencia feminicida, queremos que tome en sus manos el asunto y pueda darle una solución a ese problema que se está viviendo bastante fuerte en México”, añadió.

Se espera que se atienda la demanda en seguridad, protección y derechos de las mujeres /Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En entrevista la investigadora dijo que la agenda feminista tiene que encaminarse hacia el logro de objetivos que garanticen la seguridad de las mujeres, “creo que ese es el camino que se debe seguir, no podemos seguir nosotras como mujeres viviendo en una situación de de zozobra, inseguridad, no tenemos la seguridad de que podamos regresar a nuestras casas, es importante y necesario que se fortalezcan los sistemas de seguridad, que se agilicen muchas investigaciones que se han quedado detenidas y que se esclarezcan esos asesinatos”, reiteró en entrevista.

Valencia Ruiz mencionó que muchos de los programas sociales del actual gobierno van a continuar, pero también se debe hacer un cambio en su gobierno, pues la presidenta tiene que darle un sello personal, tiene que haber un cambio en cuanto a equidad, seguridad, oportunidades para las mujeres, creo y estoy segura que Claudia Sheimbaum trabajará de forma comprometida con las mujeres, “hoy estamos medianamente representadas, hay mucho trabajo por hacer, creo que falta mucho trabajo por hacer, necesitamos políticas públicas que nos permitan vivir una vida con más seguridad”.

La investigadora y docente consideró que deben establecerse las escuelas de tiempo completo y los refugios para mujeres víctimas de violencia, ya que quienes sufren de violencia el último lugar donde deben refugiarse es su familia, debido a que en el mayor de los casos el victimario está en la familia, “a veces la familia la revictimiza, muchas mujeres no se van porque no tienen a dónde irse, se trata de auxiliar y darle cariño a una mujer que está en problemas”.

Asimismo aseveró que las escuelas de tiempo completo son necesarias hasta cierto punto, pues hay que complementar la educación de los niños, “aquí hay que analizar las actividades, como complementar la atención para fortalecer la formación de los educandos, las escuelas no están mal, solo que hay que considerar los tipos de territorios, tanto en zonas urbanas como rurales y en la ciudades, las mujeres son madres, esposas, trabajadoras, y dejamos los hijos con quién podamos pero las personas responsables no nos garantizan la calidad de la atención a nuestros hijos”.

Insistió en que lo mejor de la agenda política feminista tiene que ser en materia de seguridad, protección y defensa de todos sus derechos, “eso es lo que esperamos, no solo de la candidata, sino de todos los funcionarios, que podamos nosotras caminar en unas calles seguras, que podamos sentir que como mujeres nuestros derechos son respetados, no ser discriminadas porque somos mujeres, que podamos saber que tenemos un gobierno que cuida de nosotras, eso es lo que esperamos, la seguridad de que nuestras hijas, hermanas, madres, amigas, nietas, nietos, van a regresar a casa, hoy vivimos con el Jesús en la boca, no sabemos si van regresar a casa”.

Finalmente aseguró que la situación actual es terrible, por ello, esperan que Claudia Sheimbaum como próxima presidenta de México, atienda las demandas, las necesidades de las mujeres, independientemente de que tienen que cuidarnos todas y todos, puntualizó Margarita Margarita Valencia Ruiz.

