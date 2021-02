Denuncian ciudadanos desabasto de agua en Tuxtla Gutiérrez

El desabasto del servicio de agua potable en la capital chiapaneca, se debe a diversas razones, tanto técnicas, operativas (por fugas), o climatológicas (como la turbiedad o bajos niveles del río Grijalva), afirmó el Sistema Municipal, de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez.





El organismo operador de agua potable en la ciudad capital asegura que mucho del desabasto no es únicamente su culpa, sino también de algunas obras e imprevistos. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Esto debido a que en las últimas semanas, usuarios de diversas colonias de la periferia de la ciudad capital, han manifestado que prevalece el desabasto del vital líquido, inclusive señala que han padecido desabasto de agua hasta por 15 días.

En ese sentido agrega el Smapa que en muchas de las ocasiones que se deja de proporcionar el servicio se debe también a razones ajenas este organismo, pues existen obras de pavimentación, daños a la infraestructura por terceros, entre otras situaciones.





También precisó la dependencia que el recibo marca el consumo de agua registrado en la vivienda del usuario durante un mes, recordemos que Smapa factura con un mes de atraso, es decir, lo que consumes en enero se te cobra hasta en el recibo emitido a inicios del mes siguiente; en otras palabras, el consumo de enero se paga en febrero, y así sucesivamente.

Detalló que la semana pasada el Smapa en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas municipal, realizaron durante casi 70 horas de trabajo ininterrumpidos, la reparación de una fuga de agua, en la línea de conducción de 36 pulgadas de diámetro, perteneciente al Sistema Los Pájaros- Santo Domingo.

Esta tubería es de importancia, ya que abastece a las colonias del Sur de la ciudad, después de concluidos los trabajos en la madrugada del domingo, 07 de Febrero, el servicio se reanudó de manera gradual, en las zonas afectadas





Se rehabilitaron 84 m lineales de tubería PVC sanitario, de 8 pulgadas de diámetro, en el And. Rosa Miniatura entre And. Rosa de Invierno y And. Rosa de Otoño, Col. Infonavit El Rosario.

Esta obra otorga solución a la problemática de aguas residuales que aquejaba a los vecinos. pic.twitter.com/lo6fHArlfT — SMAPA Tuxtla (@TuxtlaSMAPA) February 10, 2021