Aguinaldo comprometido: Ciudadanos pagaran deudas en lugar de gastar en el Buen Fin

Ante las ofertas del Buen Fin, son pocos los ciudadanos que han destinado su dinero a estas ofertas, pues aseguran que su aguinaldo ya está destinado para pagar o liquidar deudas atrasadas, por lo que evitaron comprometer más dinero en electrónica o línea blanca, viendo esto innecesario.

En entrevista con Martha Figueroa, habitante de la ciudad capital, explicó que los gastos de la quincena se designan en gastos del hogar, como despensa, pagos de luz, agua, además de gastos extras, en dado caso, en servicios médicos.

"Ya el aguinaldo, como es un dinerito extra, lo gastamos en ropa de los niños, o en algún gustito que tengamos", mencionó Figueroa.

Mientras tanto, Kathya Alvarado, otra de las ciudadanas, explicó que con su esposo utilizan las quincenas para sus mascotas, ya que son amantes de los perros y gatos, por lo que su salario es destinado a la alimentación, juguetes, entre otras cosas, además de los gastos en casa y servicios públicos. También, tiempo atrás, adquirió una motocicleta, por lo que ya tienen contemplado ese pago con el aguinaldo.

"Me gusta gastar en mis perrijos y gatijos, que me encantan. Si no, en maquillaje, bolsas u otras cosas, la mayor parte en eso, pero si tengo un dinerito extra, ya lo demás es para mi casa. (...) El aguinaldo ya lo tenemos reservado para una moto que se compró en casa y con mi esposo dijimos que sirva de abono, así que con eso ya estamos en cero", explicó Alvarado.

Jhovana Díaz, sus gastos se resumen también en el hogar, en sus hijos y pagos pendientes. Agregó que, como buen mexicano, el aguinaldo ya lo tiene comprometido, pues está destinado para liquidar deudas, por lo que decidió no acudir al Buen Fin para no seguir endeudándose.

Es así como los ciudadanos tuxtlecos han mencionado que su quincena y aguinaldo ya están destinados para poder pagar cosas del hogar y deudas, por lo que se pudo percibir que no se tiene un ahorro por parte de los habitantes, pues la mayoría tiene deudas pendientes por cubrir, por lo que tampoco acudieron a hacer compras este Buen Fin, ya que lo ven como gastos innecesarios.

