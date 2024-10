Alcaldes de Chiapas gobiernan desde fuera sus municipios debido a la violencia

La violencia en varias regiones de Chiapas ha generado que algunos alcaldes se vean obligados a gobernar desde fuera de sus localidades, lo que ha complicado la gestión municipal y provocado inquietud entre especialistas en derecho y en la política local. José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, calificó esta situación como “muy delicada” y señaló que los municipios afectados enfrentan serias dificultades administrativas.

Blanco Urbina expresó que, aunque los alcaldes tienen la obligación de trabajar en beneficio de sus municipios, la gestión remota resulta ineficaz, por lo que ha señalado que es obligación del gobierno estatal generar las condiciones favorables para que los alcaldes puedan llevar a cabo sus labores necesarias.

“Si estando presentes ya es complicado manejar un municipio, hacerlo desde fuera es prácticamente imposible. Es crucial que las autoridades del estado garanticen la seguridad para que los presidentes municipales puedan regresar a sus localidades y gobernar conforme a la ley”, señaló.

José Manuel Blanco Urbina señaló que los municipios más afectados por esta situación se encuentran algunos en la Sierra Madre, así como Pantelhó y Oxchuc que están bajo un concejo municipal, donde los problemas de seguridad y conflictos internos han impedido la realización de elecciones y, por lo tanto, la instalación de gobiernos electos. En estos casos, los consejos municipales han asumido la responsabilidad, pero, según Blanco Urbina, su gestión ha sido ineficiente, ya que solo se preocupan por lograr la gestión de los recursos

Se destacó que la gestión remota resulta ineficaz / Foto: Cortesía Ayuntamiento de Frontera Comalapa

“Los grupos de poder interno de sus municipios, no se ponen de acuerdo por el manejo. El fondo de todo es el manejo de los recursos y lo que menos le preocupa en esos concejos municipales es atender a la gente de sus municipios. Allí, el gobierno debe también de actuar con mucha responsabilidad para que si no hay resultados, pues tampoco les otorgue los recursos que de alguna manera no son aplicados para el bienestar de los habitantes”, dijo Blanco Urbina

Cabe destacar que este medio se dio a la tarea de establecer contactos con algunos ayuntamientos donde imperan la situación de violencia, entre ellos se encuentran La Concordia, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Montecristo de Guerrero y Altamirano.

El abogado mencionó que esta problemática no es nueva en Pantelhó, donde ya llevan casi seis años sin un gobierno plenamente establecido. Este municipio, al igual que Oxchuc, ha estado bajo la administración de concejos municipales que han enfrentado múltiples obstáculos para funcionar de manera efectiva. La falta de acuerdos entre los grupos de poder ha impedido que se logre un gobierno estable.

Blanco Urbina insistió en que el gobierno del estado debe actuar con mayor responsabilidad, no solo para garantizar la seguridad, sino también para asegurar que los recursos públicos sean aplicados de manera correcta. Asimismo mencionó que ante la falta de garantías de seguridad, pueden ser señalados por omisión de responsabilidades.

“El gobierno estatal debe cumplir con su obligación de otorgar seguridad a todos los municipios de Chiapas. De lo contrario, puede incurrir en responsabilidades por omisión”, subrayó.

Por su parte, Marcela Castillo, diputada local y vicepresidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, abordó este tema, señalando que a pesar de las dificultades, los ayuntamientos afectados deben seguir cumpliendo con sus responsabilidades, especialmente en la creación de sus planes de desarrollo.

"Se tiene un acercamiento, se han instalados mesas de diálogo y pues obviamente donde los municipios la situación es muy particular se tiene un acercamiento que tenemos informados por nuestro diputado presidente, Luis Ignacio Avendaño, los ha estado recibiendo aquí en el congreso, así como también en el gobierno del estado".

Castillo explicó que varios presidentes municipales han tomado protesta, sin embargo desconoce sí existen alcaldes que se encuentran trabajando desde otras localidades debido a conflictos o situaciones de seguridad que les impiden residir en sus municipios. Sin embargo, hizo un llamado a estos alcaldes para que no descuiden sus obligaciones y se enfoquen en escuchar las demandas de sus comunidades, aun cuando las circunstancias los mantengan fuera de su lugar de origen.

"Los exhorto a que hagan y puedan forear su plan de desarrollo que vayan al territorio, que escuchen a la ciudadanía y con eso puedan realmente crear y conformar su plan de desarrollo municipal y que tomen en cuenta los ejes transversales para que puedan ser aprobados", expresó Castillo Atristain.

En este contexto, la diputada recordó que una vez publicado el Plan Estatal de Desarrollo, los ayuntamientos tendrán 45 días para presentar sus propios planes. Este proceso será clave para alinear las estrategias locales con las metas estatales y garantizar que los municipios, incluso aquellos con alcaldes gobernando desde fuera, puedan avanzar en temas prioritarios como salud, educación, y desarrollo económico.

Castillo hizo énfasis en que los alcaldes que se ven forzados a gobernar desde fuera de sus municipios deben redoblar esfuerzos en la participación ciudadana, buscando mecanismos que les permitan mantenerse en contacto con las necesidades de la población.

Asimismo, reiteró que el Congreso del Estado y la Comisión de Planeación estarán de puertas abiertas para ofrecer apoyo a estos municipios en situación de vulnerabilidad. La prioridad es que, a pesar de los retos, los gobiernos locales puedan avanzar en la consolidación de sus proyectos y en la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.

