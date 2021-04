Algunos adultos mayores aún se resisten a vacunarse

A pesar de los avances en la vacunación al personal de salud y adultos mayores contra el Covid 19, aún existen resistencias, no obstante que su aplicación representa una esperanza de vida, sobre todo, para este sector de la población que por su edad presenta morbilidades como la diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y enfermedades cardiovasculares.

La psicóloga clínica del Centro de Rehabilitación Psicológico Post Covid 19 de la Secretaría de Salud, Eréndira Flecha Cuesta, expuso que la mayor parte de la población mayor de 60 años ya ha sido atendida en los diversos municipios, la vacuna ha sido bastante aceptada.

Se dieron como tres tipos de respuestas frente a esta oportunidad de la vacunación, puesto que hay otro tipo de adultos que tienen temor de aplicarse esta vacuna por creer que les puede pasar algo, que les puede causar la muerte, y también se presenta la incredulidad, creen que no les va a pasar nada, incluso, hay quienes se niegan al uso del cubrebocas.

Local Inicia la segunda aplicación de vacuna contra Covid-19 en Tapachula





Flecha Cuesta pidió a la población no dejarse sorprender por quienes creen que no es necesaria la vacunación, los centros de vacunación están haciendo una ardua labor, lo que no es conveniente es que los adultos mayores vayan solos a la vacunación, tienen que acudir con un familiar, con sus alimentos y su medicación, para generarle seguridad y protección.

De acuerdo con la experta, la familia juega un papel muy importante en la sensibilización para la vacunación y protección a nuestros adultos mayores, después de la aplicación del biológico hay un tiempo de espera de la reacción, quienes no hayan sido vacunados, tienen la gran oportunidad de recibir la dosis correspondiente.

Consideró que es sumamente esencial que no nos confiemos de la pandemia del Covid 19, hay que seguir con las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, la sana distancia, los filtros sanitarios en casa, en el trabajo, en las empresas, el uso de gel antibacterial, lavarse las manos constantemente.





Tengamos confianza en las vacunas, protejamos nuestra salud previniendo esta enfermedad que es tan grave. Gracias al trabajo y anticipo que hizo el Presidente de la República @lopezobrador_ están garantizadas, las vacunas son gratuitas y se distribuyen de manera universal. pic.twitter.com/8LCyBVRSsX — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) March 30, 2021