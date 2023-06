¡Pacto de paz! Alianza San Bartolomé invita a OCEZ a darle resolución a los conflictos

La Alianza San Bartolomé de los Llanos hace un llamado a la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, a la reflexión, al análisis y a la resolución de conflictos, después de 5 décadas de conflicto agrario.

Mientras que la Organización Casa del Pueblo confirma la presencia de bloqueos en aquella cabecera municipal de Venustiano Carranza y denuncia que están estan circulando los carros pequeños cercanos a sus campamentos, la Alianza San Bartolomé de los Llanos les pide poner fin a 50 años de conflictos.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Después de 50 años que no sea la violencia la promotora o el conducto para intentar resolver nuestros problemas, sino más bien, nuestra fe y nuestra cosmovisión quienes nos guíen para encontrar los caminos y dar fin a tan añeja y compleja situación. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad y la obligación de demostrarnos en nombre de la fe que profesamos, del legado de nuestros ancestros y el amor hacia nuestras familias, que podemos cortar de raíz este mal que se ha creado entre nosotros para que podamos convivir en paz y armonía".

Si vamos a ser noticia, que sea en el sentido de que optamos por la vía pacífica, y no ser noticia en la nota roja en un país, en este nuestro país tan lastimado, tan maltratado y tan falto de paz en su seno. ¡Podemos!, ¡claro que podemos!. En nombre del Dios al que nos encomendamos tenemos que creer que podemos. El mal no puede ganarle al bien, privilegiemos el dialogo, erradiquemos la violencia para no heredárselas a nuestros descendientes, cuidémonos de aquellos que no tienen nada que perder".

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Sugiere la Alianza San Bartolomé de los Llanos a la Casa del Pueblo hacer a un lado a los líderes políticos ambiciosos de poder y mal intencionados, que desde antaño se han dedicado a generar divisionismo entre nosotros y pisoteando nuestra inteligencia e identidad.

"Sabemos que nuestros corazones lastimados nos llevan a tomar decisiones drásticas creyendo que es la vía de solución, y lejos de que eso suceda nos somete a un callejón sin salida que nos hace explotar y a realizar actos que no solucionan nada. Es en esta parte en donde tenemos que tocarnos el corazón y recordar que dentro de las personas que conforman la Alianza San Bartolomé de los Llanos ustedes tienen a sus hermanas y hermanos, hijas e hijos, primas y primos, tías y tíos, sobrinas y sobrinos, nueras y yernos, comadres y compadres, madres y padres, con los que compartimos los mismos apellidos originales de nuestra civilización Maya".

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Es de valientes, insiste la Alianza San Bartolomé de los Llanos, optar por la vía pacífica que optar por la violencia, es más productivo dialogar que confrontarnos. Les invitamos pues, dice a la OCEZ Casa del Pueblo, a que razonemos y retomemos la propuesta de nuestros hermanos sacerdotes de la zona sur y de nuestro hermano Obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas Rodrigo Aguilar Martínez, a que se opte y reactive la mesa de dialogo. Llamado que las autoridades Estatales y Federales también nos están ofreciendo la opción más viable y segura, precisa en el texto.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️