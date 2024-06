Alianzas con el PAN y PRI colapsaron al PRD: Gabriel Gutiérrez Ávila

El ingeniero Gabriel Gutiérrez Ávila, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, afirma que la alianza con el PAN y PRI género un colapso del partido, y ahora no hay nada que hacer, difícilmente se levantará, hay que pagar muy caro las consecuencias de desiciones equivocadas, primero porque muchas gente se fue a otras fuerzas políticas, y ahora los malos resultados electorales del 2 de junio lo llevan a la pérdida del registro tras fundación el 5 de mayo del 1989.

En el 2000 y en el 2006 formó parte de alianzas políticas partidistas que los llevó encabezar el gobierno del estado con Pablo Salazar Mendiguchía y Juan José Sabines Guerrero, años atrás llegó a gobernar más de 60 municipios y alcanzó cinco diputaciones locales, en el 2012 y en el 2018 no logró ser gobierno, ya venía en declive, del 2018 al 2021 logró una sola diputación en Chiapas por el principio de representación proporcional y del 2021 al 2024 una sola diputación federal por el principio de representación proporcional en la tercera circunscripción federal.

Se comentó que firmar pacto por México con el PAN y el PRI fue un gran desacierto para el partido / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Gabriel Gutiérrez insiste que al PRD le dieron vida las organizaciones de la sociedad civil, la única izquierda de México, entre 1991 y 1994 venía creciendo y se posicionó en el ánimo de la sociedad que lo llevó a conquistar la gubernatura con Pablo Salazar sin abandonar las causas sociales, las desiciones eran colegiadas, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en el Comité Ejecutivo Estatal, la diferencia de proyectos con sus aliados, el PAN y el PRI lo llevó a la derrota.

"El primer gran desacierto nacional fue firmar el Pacto por México con el PAN y el PRI, lo segundo pegarse con las fuerzas políticos a las que habíamos combatido, la desición fue equivoca totalmente, muchas saludas del partido se dan por la alianza con el PAN, fue un error apoyar a Ricardo Anaya, el partido perdió el rumbo, se desvinculó con la sociedad, perdió las causas populares y terminó abandonando a la sociedad, tan grande fue el error que el 2 de junio perdió el registro al no alcanzar el 3 por ciento de la votación", apuntó.

Gutiérrez Ávila insistió que las causas sociales siguen pendientes, esto es algo que no se puede hacer aun lado, el camino era buscar la cercanía de la gente, el PRD se desvinculó. Recuerda que en la etapa en la que le tocó ser dirigente estatal de 1996 a 1998 había una fuerza solida, personas alianzas equivocadas le causaron grandes problemas y de los seis partidos políticos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación del 2 de junio el histórico es el PRD, ya no ve posibilidad re rescatarse, de reconstruirse, es práctica un caso perdido por abandonar las causas sociales a nivel nacional y estatal.