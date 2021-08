Alrededor de mil 500 mdp hay en cuentas congelas de caja de ahorro: SNTE

El profesor de educación primaria Jesús Ventura, de la delegación DI-198 de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas, reveló que la cancelación desde el año pasado de las cuentas de la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, ha afectado una suma aproximada de mil 500 millones de pesos que corresponde a los y las trabajadoras, mismos que se descuentas de el año 1999, cuando se creo está estructura financiera para otorgar préstamos a los socios.

Dijo en entrevista que no se está faltando el respeto a ninguna autoridad al exigir la reactivación de estas estructuras financieras de la sección VII del SNTE, debido a que se creó en el año de 1999 como una alternativa para otorgar préstamos al mismo magisterio, no se trata de un intermediario financiero para hacer negocio al exterior.





Te puede interesar: Liberan CNTE 7 casetas de cobro para exigir solución a demandas





Desde que se congelaron las cuentas que deben administrar los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, no se han otorgado préstamos a los y las trabajadoras de la educación, no obstante que el dinero es nuestro, los fondos se han constituido por los descuentos que se aplican a cada maestro de su salario y se especifica en los cheques, precisó Jesús Ventura.

Si el presidente de la república afirma que se trata de un chantaje es falso debido a que solo es el derecho de manifestación para insistir en la reactivación de la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, lo que se le ha planteado en las reuniones se han sostenido en la Ciudad de México, se trata de un derecho y una conquista que por parte del magisterio no está sujeto a negociación, subrayó.





Profesor de educación primaria Jesús Ventura, de la delegación DI-198 de la sección VII del SNTE. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La CNTE solo pide solución, no queremos otra cosa que no sea justo, que no nos corresponda, seguiremos en defensa de nuestros derechos e intereses, no hay desvío de recursos, ni pretendemos agredir, ni lastimar, ni ofender a nadie, no estamos chantajeando a nadie, más bien deben liberar nuestros recursos, subrayó.

En su caso, dijo, en 15 años de trabajo como docente ha generado ahorros por 40 mil pesos que están incorporados a la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, y que le servirían para acceder a un crédito de hasta 150 mil pesos y le serían devueltos todos sus ahorros a su retiro o jubilación, así como el todos los socios realizan aportaciones para el beneficio común.