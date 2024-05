Registra Tuxtla Gutiérrez 38 grados centígrados de temperaturas este viernes

El Secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla, informó que las temperaturas este día en la capital superan los 38 grados centígrados, la exposición al sol generan alguna complicación por trabajos forzados, es importante mantenerse hidratados, puede presentarse afectación a la piel, los rayos del sol son más intensos entre las diez de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde.

Es recomendable usar bloqueador solar, camisa manga larga, ropa de color holgada, preferentemente de color blanca, usar gorra o sombrero, lo principal es cuidar a las personas vulnerables como los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas, personas con problemas de movilidad motriz, y menores de edad, añadió en entrevista.

Mancilla indica que la población deberá estar muy pendiente de los reportes meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua, estar al pendiente de las situación de emergencias, de los golpes de calor, se puede presentar enrojecimiento de la piel, resequedad en la piel, la boca seca, mareos, y lo más grave es el desvanecimiento.

Reveló el responsable que estos son los principales síntomas de las afectaciones de las altas temperaturas, así que ante cualquier situación de emergencia marcar al 911 o al 072 para que cualquier unidad les preste el auxilio, es importante que Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez brinda cursos de capacitación para que pueda atender en casa a los familiares, amigos y compañeros de trabajo en caso de que se llegará a presentar una situación de emergencia.

Por otra parte, reveló que ha atendidos tres casos de golpe de calor por descomposición metálica por no consumir alimentos, más que por las altas temperaturas, en los próximos días tendremos temperaturas arriba de los 40 grados centígrados, la sensación termina podría ser mayor, si no nos cuidamos puede haber complicaciones a la salud.

No tenemos dato de que las temperaturas actuales sean resultado de una ola de calor, no aparece está información como tal en el sureste, hemos tenido una, está por ingresar una segunda y faltarían tres de las cinco olas de calor pronosticadas, vendrán más temperaturas en los próximos días en este mes de mayo, muy altas, lo mejor es hidratarse, no desperdiciar el agua, está sequedad impacta en la población, en el abasto de agua y en la salud, apuntó.