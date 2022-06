Alto a la desigualdad, agresiones y crímenes de odio: LGBTIQA+

Las personas lesbianas y transexuales siguen siendo víctimas de agresiones, crímenes de odios, lesiones, impedimentos para la unión legal entre personas del mismo sexo, el desafío es la conciencia y la protección de sus derechos, para lo cual urgen cambios legislativos para la igualdad entre homosexuales, lesbianas, gay, bisexuales, travesti y transexuales, es la exigencia en el Foro de la Diversidad Sexual 2022, en Tuxtla Gutiérrez.

Eli Moon, representante de la diversidad LGBT de la Ciudad de México y de Entresures dijo que Chiapas es un estado muy complejo por falta de reconocimiento de muchos derechos; por negación de derechos, por ser la puerta de entrada a la migración, necesitamos construir puentes, soluciones, propuestas, leyes justas, no muros.





Inician actividades de la Semana Cultural de la diversidad de género en #TuxtlaGutiérrez Eli Moon, representante de la comunidad #LGBTIQ de la Ciudad de México y de Entresures, dijo que #Chiapas es un estado muy complejo



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/E5yFh2RqGx — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) June 22, 2022





Por si parte, Xochipilli Maciel Villaverde, de la Agenda de la Diversidad LGBT de la Ciudad de México, lamenta la falta de atención a la salud para las personas con VIH pero también hay omisión de derechos; no se reconoce la unión legal de personas del mismo sexo, el reconocimiento al cambio de identidad, la atención integral a la salud, no hay reconocimiento a las infancias transexuales, no hay protocolo de atención a los crímenes de odio, sigue faltando mucho por hacer en Chiapas.

Mientras tanto, Sofía de la Cruz, representante de la Secretaría de Turismo, expuso que la libertad de amar nos une en contra de la discriminación, tenemos que reconocernos como seres humanos diversos, tenemos que promover espacios seguros para todos y todas, el turismo debe ser inclusivo en temas de igualdad a favor de la población LGBT, toda la cadena de valor turística debe ser amigable, tenemos que visibilizar los derechos hacia una sociedad incluyente para una mejor calidad de vida.





Puedes leer también: Feministas y LGBTIQ+ "no son normales" afirma alcalde de Coita





La promotora cultural Marvin Lorena Arriaga Córdova, enfatizó que el término de paz es motivo de discusiones, está no será posible sin amor, sin discriminación y sin encono, hay que acompañarla con el arte y la cultura, los corazones tienen que hermanarse en amor sin importar color de piel y preferencia sexual, tenemos que ser mas sensibles, el amor al otro, el amor en toda la expresión, será el que nos haga una sociedad unida y sensible, tenemos que amar a nuestras hijas e hijos, gracias por ser valientes.





Las personas lesbianas y transexuales siguen siendo víctimas de agresiones, crímenes de odios y lesiones / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El director de Atención a la Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Jesús Baltierra Hernández en Chiapas están sobre nuestros hombros los caminos para la construcción de una diversidad sexual, tenemos que aplicarnos en lo local, no a los discursos de odio, hay que cambiar la realidad, tenemos que avanzar en el reconocimiento de derechos.

La sexualidad como tal transcurre desde nuestro nacimiento y desde entonces está buscando un fin, cualquier sujeto debe realizar un largo camino y con este buscar una preferencia, la diversidad es humana, es la normalidad, no la anormalidad, si el sexo tiene está connotación de ser reprimido no es por el sexo, enfatizó.