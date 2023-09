Atienden demandas de la Escuela de Enfermería pero no se van hasta que las cumplan

Ante las demandas que presentaron los estudiantes del Instituto Superior de Estudios de Enfermería en Tuxtla Gutiérrez, el miércoles fueron recibidos en la reunión de trabajo en la Secretaría de Gobierno, en la que se plantearon compromisos de ambas partes, y los estudiantes dejaron claro que hay compromisos institucionales no atendidos por lo menos en los últimos cinco años.

Sin embargo, los jóvenes estudiantes siguen en paro de labores, no hay acceso a la institución de educación superior y están a la espera de que las promesas sean atendidas por las autoridades educativas, el boulevard Belisario Domínguez frente a la colonia Los Laureles sigue bloqueado, la circulación en ese punto del poniente de Tuxtla Gutiérrez es complicado, el transporte público y privado tiene que buscar calles alternas.

Dos estudiantes explican que no hubo compromisos concretos de las autoridades y ahora no hay condiciones para levantar el plantón instalado el pasado martes, están a la espera de que sean convocados a una siguiente reunión de trabajo pero no se han generado los puntos de coincidencia, mientras tanto, no encuentran los caminos para disponer de los espacios clínicos para sus prácticas profesionales.

En lo que respecta a las clínicas para la realización de sus prácticas profesionales, la respuesta de la autoridad es que se establecerá una mesa de trabajo en las instalaciones del Instituto para darle atención a cada tema que señalan los estudiantes, todo ello a través de una comisión integrada por personal de la escuelas, estudiantes y personal de la Dirección de Educación Superior, pero hasta el momento no hay tal acción a favor del estudiantado.

Alumnos de la Escuela de Enfermería de Tuxtla Gutiérrez siguen con bloqueo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapass

En lo relativo al cambio de director Celso Antonio Hernández Prieto, se aprobó que una vez concluída la evaluación del Comité Interinstitucional apra la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que es la próxima semana, se realizará una auditoría integral a la institución.

El compromiso de las autoridades es que con base en los resultados se tomarán las decisiones que sean necesarias hacer por el bien del Instituto Superior de Estudios de Enfermería, atendiendo las peticiones de las y los estudiantes, se trata de dar cumplimiento a los planeas de estudios.

En esta reunión de acuerdos intervinieron el Subsecretario de Educación Estatal, el Jefe del Departamento de Escuelas Normales, el Director de Gobierno y una comisión de estudiantes de la institución de educación superior, y una vez concluida la reunión los estudiantes se comprometieron a liberar y dar libre tránsito a la ciudadanía en el boulevard Belisario Domínguez y Colonia Los Laureles.

Los estudiantes declararon que cada uno de los 600 alumnos paga un promedio de 3 mil pesos por matrícula, esto es en el semestre se tiene un ingreso de un millón 800 mil pesos y en los dos semestres el ingreso es de 3 millones 600 mil pesos, que a su juicio, no es equiparable a las necesidades del alumno que no se alcanzan a atender.

El bloqueo está en el Boulevard Belisario Domínguez en la colonia Los Laureles, la circulación de automóviles tiene que ser hacia el libramiento norte y hacia la colonia Terán, para entroncar a la vialidad en el cruce del Plan de Ayala y retomar el recorrido hacia la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez conocida como La Pochota.