Alumnos de la Mactumactzá se manifiestan en el centro de Tuxtla

Estudiantes de la escuela Normal Rural Mactumactzá se manifiestan en el centro de Tuxtla Gutiérrez para solicitar la oficialización del sistema de internado que fue arrebatado por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en el 2003, seguimiento y cumplimiento al pliego petitorio, así como la expedición de la convocatoria de nuevo ingreso ya que está por iniciar un nuevo ciclo escolar y no hay nueva convocatoria.

Desde hace cuatro meses en que iniciamos nuestra movilización hemos solicitado reuniones y nos han agendado estas pero solo han sido de palabras de manipulación por parte de la Secretaría de educación y nos dado largas para la escucha y atención de nuestras necesidades por ello se nos obliga a la movilización, manifestación y nos obligan a salir a las calles.

La petición de las y los estudiantes es que haya respuesta con carácter resolutivo por parte de las instituciones estatales principalmente de parte de la Secretaría General de Gobierno y de Educación, deseamos hablar con personajes pertinentes para avanzar en la solución de nuestras necesidades ya que queremos regresar con respuestas y soluciones que hemos estado demandando, insisten.

Desde que el gobierno de Salazar Mendiguchía retiró el sistema de internado en la institución no se ha vuelto a restablecer, lo que es de suma necesidad para poder alcanzar las metas y los propósito de las y los estudiantes, la mayoría son de escasos recursos económicos y no deseamos otra cosa que no sea estudiar pero con la atención puntual a nuestras demandas, insisten.

"Está por iniciar un nuevo ciclo escolar y no hay nueva convocatoria: Alumnos de Escuela" / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas