Alumnos del ISEEECH marchan desde el plantón hasta el centro de la capital

Son ya once días de manifestación por parte de los alumnos del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, y este viernes marchan desde su institución en la colonia Los Laureles y boulevard Belisario Domínguez hacia el centro de la capital del estado, todos uniformados, algunos se quedaron en el campamento donde bloquean el carril derecho de oriente a poniente.

Marchan estudiantes de enfermería en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Solo exigen la razón y los derechos que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les asiste, el derecho a la educación de calidad, en ese proceso de aprendizaje requieren la garantía de los espacios en las unidades médicas públicas para realizar sus prácticas profesionales, lo que no ha ocurrido, exponen.

Te puede interesar: 28S: Feministas marchan en Chiapas a favor del aborto legal y seguro

Marchan estudiantes de enfermería en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Ya se sumaron padres de familia a la protesta y el grito unánime "no están solos", justifican los padres la lucha de sus hijos hasta lograr la garantía de los campos clínicos, becas y la destitución del director Celso Antonio Hernández Prieto, a quien responsabilizan de lo que les pueda ocurrir en el campamento porque dicen que han recibido amenazas y burlas suyas.





Han hecho público un documento dirigido al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el que le solicitan la intervención para que entre el instituto, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud construyan los espacios para que se generen los campos clínicos, con tiempo, sin demora y en el momento preciso, porque han ocurrido envíos fuera de tiempo y no han sido recibidos en unidades médicas.

Marchan estudiantes de enfermería en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El motivo por el que este paro detonó es la falta de actualización de la Opinión Técnica Académica (OTA), la cual da validez a nuestra institución, así como a los profesionales de nuevo ingreso y egreso, esto es una irresponsabilidad de las autoridades de no actualizar este procedimiento ha limitado nuestra capacitación profesional, ya que es lo que garantiza a las escuelas de enfermería tener campos clínicos para realizar sus prácticas profesionales durante todo el proceso de estudios en los cuatro años y ocho semestres, así como el servicio social.

Marchan estudiantes de enfermería en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Todos los estudiantes hemos sido afectados por la Secretaría de Salud que no nos ha permitido realizar nuestras prácticas profesionales en los hospitales públicos por falta de la actualización de dicho procedimiento, y los alumnos que han resultado más afectados son los que están por terminar la licenciatura de enfermería, ya que sin el servicio social no podrán egresar en tiempo y forma.

Además, está falta de actualización también no nos permite ingresar a los programas de becas y otras oportunidades tanto económicas como académicas que debería resolver la Opinión Técnica Académica.

Marchan estudiantes de enfermería en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Lamentablemente a la llegada del director actual, Celso Antonio Hernández Prieto, hace más de cinco años, "nos ha obligado a realizar cursos que no pertenece al plan de estudios de la institución, hizo convenios con varias escuelas para que obligatoriamente realicemos ahí los los cursos, pero nos cobran excesivos pagos y no nos permite buscar otras opciones con amenazas de que no serán válidos.