¡No se olviden de los de la tarde! Turno vespertino también regresa a clases

Esta tarde padres y madres de familia también acudieron a dejar a sus hijos ante la llegada de este nuevo ciclo escolar, donde para los primero grupos la experiencia es nueva, cabe mencionar que en entrevistas pasadas algunos nos han contado sobre la preocupación en este horario pues para los jóvenes es riesgoso salir de tarde.

Las secundarias que más afluencia han tenido son la Lic. Adolfo López Mateos y la Secundaria del Estado, siendo las dos más peleadas por ciudadanos de Tuxtla, ante ello los padres han pedido mayor seguridad pues, la secundaria del estado está ubicada en San Roque, una zona céntrica donde hay calles silenciosas y se han suscitado asaltos, mientras que "La López" como se conoce esta muy cerca del parque de la marimba.

La inseguridad crea preocupación en los padres para dejar que sus hijos regresen solos a casa / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Padres de familia aseguraron que hace falta alumbrado público y más vigilancia por parte de las autoridades, "falta alumbrado público, vigilancia, tránsito por que también se hace un caos vial, yo como padre y al tener una hija tengo que venir por ella porque para mi no es seguro que se vaya sola, en esta zona hay muchos malandrines, pero no se hace nada," comentó un padre de familia.

Así también en la López muchos padres no se sienten seguros al dejar que sus hijos se vayan solos a casa, aunque esta muy céntrica la escuela, la inseguridad está en todos lados, "no me siento seguro dejando venir solo a mi hijo, hay muchas pandillas cerca y le puede pasar algo", aseveró el padre de familia.

Mientras tanto piden padres y madres de familia más vigilancia en las escuelas del turno vespertino, asegurando que la situación en la que está la ciudad capital, con asaltos, desaparecidos, entre otras cosas, no están seguros en dejar solos a sus hijos, pidiendo patrullajes en la zona.

