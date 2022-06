Alzamos la voz por los niños abusados sexualmente en Chiapas: Abril Palacios

Este 4 de junio es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión y la Fundación Granito de Arena documenta que en Chiapas va en aumento las agresiones en contra de la infancia, la más común o recurrente es el abuso sexual, las agresiones físicas, los trabajos forzados, el abandono, la violencia emocional o mental como consecuencia se genera la pérdida de los hogares para la infancia, sus costumbres, a veces sus lenguas maternas, sus pertenencias y la pérdida de familiares cercanos, así lo afirma la voluntaria Abril Palacios.

Tras 10 años de existencia Granito de Arena ha detectado que la mayor agresión contra las niñas y los niños es la sexual ha fortalecido la atención en: en la prevención del abuso sexual infantil, tratamiento psicoterapéutico infantil de las víctimas, atención psicológica a familiares, principalmente papá, mamá, hermanos y en la terapia para los padres se detecta que usualmente es la madre la que se queda con la mayor carga del problema.

Se realizan talleres de concientización con las mamás sobre lo que ha sucedido con sus hijos para que puedan procesarlo todo lo que viene dentro del proceso legal que van a enfrentar, también se realiza el acompañamiento, defensa y orientación jurídica por demandas penales y se ha fortalecido la prevención del delito o agresión, tanto en empresas como en escuelas públicas, explicó.

En Chiapas va en aumento las agresiones en contra de la infancia: Granito de Arena / Foto: Facebook

Palacios destacó que en la práctica en la atención es muy diversa la problemática, encontramos que la sociedad está cometiendo graves delitos en contra de la infancia, no se tiene estadísticas de cuantos casos en Chiapas existen pero los municipios más violentos contra niñas, niños y adolescentes va creciendo y el abuso sexual infantil se está cometiendo por parte de familiares cercanos a las víctimas, víctimas de sus propios padres, tanto mamá como papá, no es un solo género el agresor.

Dentro del número de niños que atiende sin decir cuantos, un par de ellos fueron violados por su propia madre y ella está en prisión en El Amate, también tenemos varias menores de edad que fueron violadas por el papá y el abuelo, también con el ejercicio de la acción penal; cuando se empieza a platicar con las familias y atender a los niños se observa una serie de negligencia de alguno de los padres, de ambos o abandono.

Cada niño, niña o adolescente llega a la Fundación Granito de Arena con una problemática, con un historial complejo, con estilos de vida graves, por ello se fortalecen las terapias, para el cual tenemos una estadística bastante alarmante que aumentó por la pandemia del Sars Cov2 (Covid 19), de febrero del 2020 a la fecha con el pretexto del encierro o confinamiento o aislamiento para reducir riesgos por la enfermedad.

Hay niñas que llegan con el cabello largo, con piojos, sin aseo personal, sin limpieza, con ropa sucia, esto es la negligencia de la familia, esto es también un tipo de violencia, también hay niñas que sufren violencia física y psicológica en los tratamientos se necesita mucha colaboración de los familiares, reiteró Abril Palacios.

Desde la Fundación Granito de Arena esperamos alcanzar una pena mayor a los 50 años de prisión en contra de una persona agresora de una menor / Foto: El Heraldo de Juarez

“Los que llegan ahí llegan por alguna razón estamos alzando la voz por los niños que sufren, por los que no pueden alzar la voz, se guarda mucha confidencialidad, las víctimas pierden familia, relación de parentesco, se sufre el abandono de padres, se pierde tranquilidad, identidad, los adultos toman decisiones y no preguntan o no consultan a los menores”, subrayó.

También puedes leer: Mujeres presentan Agenda de Incidencia para promover sus derechos políticos

“A parte de eso, el abuso se convierte en una bomba puesto que todo mundo le da la espalda a las víctimas, la víctima resulta re victimizada y rechazada, si se puede mantener la lucha y vamos a lograr justicia, los niños pierden todo, paz, seguridad, asumen pensamientos suicidas, la dinámica familiar se pierde, se deja de invitar a fiestas o a reuniones a las víctimas”.

Desde la Fundación Granito de Arena esperamos alcanzar una pena mayor a los 50 años de prisión en contra de una persona agresora de una menor, queremos que la sociedad, los padres de familia, estén muy pendientes de sus hijos, sus hijas, que chequen sus estados de ánimo, que les pongan atención, que papá y mamá estén muy atentos, que los familiares están muy atentos porque también los papás y las mamás son abusadores, expuso.

Necesitamos que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus cuerpos, que estén blindados, lo principal es la prevención para detener y castigar al abuso sexual infantil, que sepamos donde andan nuestros hijos, hijas, quienes son sus amigos, estemos pendientes de las redes sociales, no subir información de los hijos que les pueda afectar ya que el internet es un arma de dos filos, puntualizó.