Ambulantaje, es un cáncer que no se ha atendido: Maribel Vázquez

El comercio informal o ambulantaje en Tuxtla Gutiérrez, principalmente en los alrededores de los mercados Juan Sabines Gutiérrez y Rafael Pascasio Gamboa, “es un cáncer que no ha querido atender el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoè Morales Vázquez”, dijo la Secretaria General del Mercado Juan Sabines Gutiérrez, Maribel Vázquez Domínguez.





En entrevista, dijo que los locatarios desconocen las causas por las que no se ha querido atender este problema que es grave y lo es por varias razones, los productos alimenticios que venden en la calle no tienen la calidad necesaria para el consumo humano, frutas, verduras, legumbres yogurt, tan es así que su precio es muy barato, a 10 pesos el plato de cinco fritas en la calle, mientras que en el interior del mercado solo una pieza llega a costar más de 10 pesos.

La misma cantidad de frutas que en la calle cuesta 10 pesos en los mercados llega a costar 50 pesos o más la competencia es desleal, productos que en el interior del mercado público tiene un precio de 10 pesos o más, en la calle cuesta 20 pesos, realmente no podemos competir, mientras que en los mercados no podemos crecer, ni cambiar de giros, los ambulantes son miles, muchos más vendedores que el número de locatarios y locales en los dos mercados del centro de la capital.









Nosotros como tenemos muchas necesidades por lo tanto tenemos que ofrecer nuestros productos a mejor precio, de mayor calidad, tanto pescados, mariscos, como frutas, verduras, flores, lo mismo encuentra la gente en la calle, pero nosotros defendemos calidad, desafortunadamente nuestros llamados de auxilio de atención al problema no han sido escuchados, ni atendidos, compete a las autoridades municipales buscar una solución pero no hay voluntad de hacerlo, enfatizó.

Estamos en decadencia con nuestro mercado porque nos han abandonado las autoridades municipales, estamos viviendo como Dios quiere realmente, este problema es un cáncer que no se puede controlar porque no hay voluntad, si se podría resolver pero que las autoridades tocaran ese cáncer, nosotros no podemos, a menos que todos los locatarios salgamos a vender a las calles así como lo hacen los ambulantes.





La situación es compleja, en otros estados no se ve ese problema puesto que están limpias las calles, el ambulantaje también representa inseguridad para la población y queremos que las autoridades atiendan, que vean realmente el grave problema, que analicen la magnitud, hay agresiones contra consumidores que compran en las calles que han quedado impunes, el comercio informal existe desde toda la vida pero no se genera orden, el ambulantaje crece y nosotros cada vez más abajo, sustentó.





Doña Maribel Vázquez Domínguez insiste que los locatarios venden productos de calidad a diferencia de que se oferta en la calle, que no sabemos de dónde viene, tampoco quienes impulsan la informalidad, el ambulantaje, de dónde son porqué la tolerancia hacia ellos, la gente en la calle en la zona del comercio informal circula con miedo y precaución, hay fiscales del ayuntamiento pero son ellos mismos los que les dicen que se muevan a determinados lugares en vez de aplicar la ley.





Los comerciantes informales ocupan espacios en las calles que ocupan es desde la 5 oriente hasta la 4 poniente, desde la avenida central hasta la novena sur, principalmente el llamado es a las autoridades, principalmente al presidente municipal, Carlos Morales que nos ha recibido pero no ha actuado los que colaboran con él tampoco han actuado ya es necesario que se ponga orden.

Por su parte la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo que preside en Tuxtla Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez está elaborando un mapeo de la situación del comercio informal en la capital, con la finalidad de presentar una propuesta de posible atención al ayuntamiento de la capital; el llamado es que se debe resolver se tiene que atender necesitamos un ordenamiento de la ciudad.

En Tuxtla Gutiérrez no se sabe cuántos comerciantes informales existen, se creen que pueden ser unos 4 mil así han dado a conocer las cifras en otro momento habría que saber a ciencia cierta cuantos son, quienes son, donde se ubican y plantear una propuesta encaminada a la atención de este problema, no es menor, ni es sencillo, pero hay que empezar y entre más rápido mejor, insiste la Canaco.

Un grupo de al menos 80 comerciantes informales tienen privilegios por parte del ayuntamiento de la capital se visten de azul, tienen una sombrilla del mismo color, gafete y delantal o mandil, no se pueden mover del sitio que les ha sido asignado, ni cambiar de giro, este privilegio inició durante la administración municipal de Juan José Sabines Guerrero, en el 2000 se ha ido manteniendo el grupo disperso en el centro de la ciudad.





El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de la Ciudad, Manuel Niño Gutiérrez sostiene que la iniciativa privada y las instituciones públicas estatales y municipales tenemos que hacer una ciudad más atractiva para los visitantes nacionales e internacionales, ordenar lo que está en desorden y generar mayor atracción de inversiones, más y mejores empleos. Más y mejor seguridad.