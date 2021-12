Ambulantes denuncian intimidación de fiscales y policías municipales

Los comerciantes informales de Tuxtla Gutiérrez nos sentimos intimidados por los fiscales y policías municipales, por la mañana de este miércoles recorrieron las calles del centro para presionarnos a que nos levantáramos, llegaron en vehículos sin placas, sin embargo, lo que queremos es trabajar pacíficamente, no les queremos declarar ni la guerra, ni queremos pleitos, ya no queremos más enfrentamientos, dijo Lorena Hernández González.

Expuso que los comerciantes informales trabajan dignamente, "pero se nos ha quitado el derecho de trabajar como personas, yo son indígena, no soy de fuera, soy chiapaneca, y lo que quiero es que nos dejen trabajar, que el jefe de los fiscales se toque el corazón para que ellos entiendan, ellos tienen un sueldo, una quincena, mientras que nosotros tenemos que trabajar diariamente para llevar el sustento de la familia".





Nosotros los comerciantes informales no tenemos otros ingresos, yo soy mujer, les digo que yo y mis compañeros no quieren pleitos, ya no queremos más escándalos, ya no queremos que nos golpeen, porque nosotros no somos delincuentes, los siete compañeros detenidos el 17 de diciembre siguen presos y vinculados a procesos, por cada uno piden cien mil pesos, ese dinero no lo tenemos porque no lo ganamos, añadió Hernández González.





En mucho tiempo no lo ganamos ese dinero, no hay de donde sacar el dinero para la liberación de los siete compañeros presos, a quienes se les acusa de diversos delitos, nosotros vivimos al día, no somos empresarios, todos los días tenemos que llevar el pan de cada día a la casa, lo que queremos es que no nos quiten el derecho de trabajar, que nos dejen trabajar pacíficamente, que los fiscales no nos intimiden, se burlan de nosotros, somos los golpeados, si ellos nos golpean tampoco nos vamos a dejar.

Los fiscales, los policías, sus superiores tienen familias así como nosotros, buscamos lo mejor para ellas, somos comerciantes informales, no lo negamos, pero trabajar no es delito, seguramente que va a seguir el operativo que ha iniciado el presidente municipal Carlos Morales Vázquez, a quien le pedimos que se toque el corazón y nos deje trabajar en paz, recalcó.