Amenazas en la Selva Lacandona por control de tierras

En la Comunidad Zona Lacandona, Elías Chambor, hijo del último príncipe lacandón, don Carmelo Chambor Yuc, ha denunciado amenazas en su contra derivadas de la lucha por el control del terreno en la Selva Lacandona. Según Chambor, diversos actores políticos y sociales están detrás de estas intimidaciones, las cuales ponen en peligro su integridad y la de su familia.

Elías Chambor acusó a Gonzalo Segundo, subcomisariado de Lacanjá Chamsayab, y al agente auxiliar municipal, Alfonso Chankin

A través de sus redes sociales, Elías Chambor acusó a Gonzalo Segundo, subcomisariado de Lacanjá Chamsayab, y al agente auxiliar municipal, Alfonso Chankin, de intentar someterlo en una asamblea para quitar el servicio de internet en el Barrio Crucero Bonampak. Chambor afirmó que no permitirá que sus adversarios corten el acceso a internet de su comunidad, a pesar de las amenazas recibidas. Según su denuncia, sus oponentes han advertido que podrían irrumpir en su casa en cualquier momento para agredirlo, violando sus derechos y poniendo en riesgo la seguridad de su familia.





Ante esta situación, Elías Chambor ha solicitado la intervención del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Chambor expresó su preocupación por la falta de justicia en la región y criticó la actuación del subcomisariado y el agente auxiliar municipal, quienes, según él, lo han intentado agredir en varias ocasiones a pesar de no tener ningún delito en su contra. "No me meto en problemas, ellos me insultan. Señor gobernador, señor presidente, se lo encargo", declaró Chambor.







Sus familiares le han recomendado presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, las autoridades le han respondido que las acciones de sus contrarios son parte de los "usos y costumbres" locales. Elías Chambor rechazó esta justificación, argumentando que los usos y costumbres no deben ser excusa para agredir a la gente ni para no respetar a la población. "Los usos y costumbres no son para golpear a nadie", explicó.

La situación en la Selva Lacandona sigue siendo tensa, y Elías Chambor espera que la intervención de las autoridades estatales y federales pueda poner fin a las amenazas y asegurar la paz en su comunidad.