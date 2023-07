Violencia en Chiapas va al alza; lo están exagerando, asegura AMLO

En los últimos meses en Chiapas se ha vivido una ola de violencia que ha causado desconfianza en la ciudadanía para salir libremente a las calles, a causa de los levantones, desapariciones, feminicidios, ataques armados, delincuencia organizada, asaltos y demás delitos.

De acuerdo con los últimos datos del Observatorio Ciudadano, el delito de lesiones dolosas en Chiapas ha mantenido una tendencia al alza , convirtiéndose en el de mayor incidencia en el estado a partir de febrero de este año. Se reportaron en promedio tres casos diarios de este delito, así como de robo de vehículo.

El reporte indica que las lesiones dolosas se posicionaron como el delito con mayor incidencia en el estado de Chiapas por tercera vez en lo que va del año. Se registraron 26 carpetas de investigación por semana, lo que representa una tasa estatal de 1.71 casos por cada 100 mil habitantes y un aumento del 77% en comparación con el mismo periodo en 2022.

Foto: Archivo OEM

Los municipios de La Libertad y Reforma presentaron tasas más altas que la media nacional. Además, se observaron aumentos significativos en diez municipios en comparación con el año anterior, destacando Reforma, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.

En cuanto al robo de vehículos, se registraron tres casos diarios en Chiapas, con una tasa estatal de 1.52 casos por cada 100 mil habitantes. Se evidenció que el 60% de estos casos fueron cometidos con violencia.

En relación al delito de feminicidio, Chiapas ocupó el octavo lugar a nivel nacional. Los municipios de Bochil y San Cristóbal de las Casas registraron tasas más altas que la media nacional. En el caso de la violación, siete municipios presentaron tasas superiores a la media nacional, entre ellos Chanal, Benemérito de las Américas y Larráinzar.

Foto: Archivo OEM

Por último, se registraron dos casos diarios de violencia familiar en Chiapas. El municipio de La Libertad encabezó el ranking municipal con una tasa superior a la media nacional. Tres de los dieciséis delitos analizados en Chiapas presentaron un aumento en comparación con el año anterior: lesiones dolosas (+77%), homicidio culposo (+16%) y homicidio doloso (+8%).

Autoridades tienen otros datos

Cifras oficiales señalan que Chiapas se posiciona como el cuarto estado con menor incidencia delictiva a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos dos meses se ha observado un incremento del 17% en la ocurrencia de delitos, con un total de 6 mil 666 casos del fuero común registrados de enero a mayo de 2023 según organizaciones civiles.

En mayo pasado la entidad experimentó una agudización de la crisis de derechos humanos debido al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros grupos. Reportes del EZLN señalan que desde 2019 hasta la fecha se han registrado más de 110 ataques armados contra las comunidades indígenas en Chiapas.

Foto: Archivo OEM

No hay que exagerar: Presidente

En su conferencia de prensa matutina de ayer en Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador desestimó los informes que señalan un panorama de violencia en el estado de Chiapas. El mandatario aseguró que los datos disponibles no revelan una situación alarmante y afirmó que Chiapas presenta una de las menores incidencias delictivas del país.

López Obrador hizo hincapié en que las noticias sobre violencia en Chiapas han sido exageradas, alegando que los conservadores y los medios de comunicación afines a ellos tienden a magnificar todo lo relacionado con la violencia en el país. El presidente respaldó sus afirmaciones con las cifras de incidencia delictiva en el estado, destacando que los índices de homicidios, secuestros y robos en Chiapas se encuentran entre los más bajos a nivel nacional.

“Los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de este descontrol de violencia en Chiapas”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ciudadanos “tienen otros datos”

La ciudadanía en Chiapas ya no confía en salir tranquilamente por la ciudad, esto ante los hechos que se han suscitado en la ciudad capital. “ La violencia está muy dura”, menciona Mario, un ciudadano quien señala no saber porqué dicen que Chiapas es un estado tranquilo y sin violencia, cuando la situación es muy dura.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“Yo no sé porque hablan lo que no es, la situación está muy dura, asaltos, robos, casa habitaciones, en bancos, ya no hay seguridad, más que nada”, abundó. Con una sonrisa sarcástica, Mario mencionó que no sabe si el presidente de la República no escucha o no ve lo que realmente pasa en Chiapas, esto luego de lo expresado en su “Mañanera”. “Yo no sé porque dice eso sabiendo que donde quiera está la inseguridad”, mencionó el ciudadano. Cabe mencionar que él teme como cualquier otro ante la delincuencia que se encuentra operando en Chiapas.

Por su parte, Esther “N”, otra habitante de la capital mencionó que se siente insegura al salir por las calles, aunque afirma que para no entrar en pánico, prefiere no ver las noticias o las situaciones que estén pasando en Chiapas, ya que de ser así no tuviera el valor de salir con libertad en la ciudad.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

A decir de los ciudadanos, el “pan nuestro de cada día” son los asaltos, robos, crímenes, los que han derivado en otros problemas como las marchas y las protestas que con regularidad atestan las calles varios municipios incluyendo además la capital chiapaneca, pues la demanda de seguridad es literalmente un grito desesperado pues, además de tener que vivir con el temor de ser asaltados por criminales comunes, los ciudadanos temen por el incremento de las acciones violentas por parte del llamado crímen organizado.

