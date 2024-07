AMLO desmiente rumores de divorcio por planes de vivir en Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió los rumores sobre su posible divorcio con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller tras finalizar su mandato el 1 de octubre de este año. Aunque reconoció que no vivirán juntos, aclaró que esto se debe a que él se mudará a Palenque, Chiapas, mientras que Gutiérrez Müller permanecerá en Ciudad de México con su hijo menor, Jesús Ernesto, quien está por concluir la preparatoria y entrar a la universidad.

"Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto. Lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar", afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

López Obrador respondió así a los rumores difundidos en redes sociales y por algunos columnistas sobre su supuesta separación de Gutiérrez Müller, reiterando que tras su retiro de la vida pública se dedicará a la investigación y escritura sobre el México prehispánico, una pasión que espera lo mantenga feliz y ocupado.

"Deseo, y creo que lo voy a lograr, que me apasione esta investigación. Si logro eso, como se dice coloquialmente: ¡ya la hice! Porque es un cambio de vida. Voy a tener una rutina distinta y lo central va a ser escribir seis u ocho horas diarias. Estoy seguro de que lo voy a lograr y que va a ser así, voy a ser muy feliz", explicó.

El presidente detalló que su trabajo se centrará en los códices y traducciones de glifos, áreas actualmente limitadas principalmente a la cultura maya. Destacó su experiencia y conocimiento en comunidades indígenas, lo que será fundamental para su nueva etapa.

"He vivido en comunidades indígenas, trabajé en comunidades indígenas, entonces conozco bastante sobre organización social, comunitaria, sobre tradiciones, costumbres, lenguas y voy a reconstruir", dijo.

Asimismo, López Obrador reafirmó que, tras dejar la presidencia, se convertirá en un ciudadano común y no influirá en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Anunció que cancelará sus cuentas en redes sociales y se retirará completamente de la vida pública y política.

"Ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y, aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, que ya no nos vamos a poder encontrar, porque voy a vivir en Palenque", puntualizó.

López Obrador y Gutiérrez Müller, casados desde 2006, han mantenido una relación estable y son padres de Jesús Ernesto, el menor de los cuatro hijos del presidente. Gutiérrez Müller ha optado por mantenerse alejada de la esfera pública desde que López Obrador asumió la presidencia.

