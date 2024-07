AMLO pide a los chiapanecos no apoyar al crimen organizado

Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las comunidades de la Sierra de Chiapas para que no apoyen a los grupos en conflicto que operan en la región.

"Hay dos grupos que están confrontados y quieren tener bases de apoyo de las comunidades, pero no se dejen enganchar, porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino del bien", declaró el mandatario.

López Obrador instó a los habitantes de la sierra a no participar en actividades vinculadas a estos grupos y aseguró que las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, el ejército y la Marina, tienen órdenes de proteger a la población. "Les pido que no participen, que si va la Guardia Nacional o elementos del ejército y de la marina, llevan instrucciones de protegerlos. Van a protegerlos y que no se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región", afirmó.

El presidente subrayó que su administración está atendiendo a la comunidad como nunca antes, asegurando que no hay demandas sociales insatisfechas en la zona. "Tan es así que no hay una demanda social, no existe", enfatizó.

Señaló que es muy probable que los grupos armados busquen controlar los corredores de Guatemala hacia Chiapas. "Ese camino intermedio... no va a tener éxito esa estrategia porque estamos pendientes, apoyando y protegiendo a la gente", aseguró.





El presidente también informó sobre el avance en la construcción de infraestructuras críticas en la región. "Ya estamos haciendo los puentes, porque eran brechas donde habían dos planchas para pasar, en el alto Grijalva y la zona de la Angostura, saben que ahí es donde más agua se almacena en todo el país", explicó.

Con los dos puentes construidos, López Obrador destacó que se facilitará un tránsito más rápido y seguro desde la frontera hasta Tuxtla Gutiérrez, complicando así el dominio de los delincuentes en el área. "Ya con los dos puentes construidos vamos a tener el camino más rápido de la frontera a Tuxtla Gutiérrez, siendo más difícil el dominio de los delincuentes", concluyó.