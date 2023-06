No habrá impunidad en secuestro de policías en Chiapas: Amlo

En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el preocupante tema del secuestro de 14 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Ante las preguntas de los periodistas, el mandatario indicó que su gobierno está atendiendo de inmediato esta situación.

El presidente dio a conocer que las personas secuestradas son empleados del penal de Ocozocoautla y afirmó que su gobierno está trabajando en su liberación, así como en otras investigaciones relacionadas. Hizo hincapié en la importancia de rescatar a los secuestrados con vida y envió un mensaje contundente a los delincuentes, enfatizando que no habrá impunidad.

López Obrador destacó que su gobierno no es cómplice de la delincuencia y que no se tolerará que los criminales crean que pueden cometer delitos sin consecuencias. Afirmó que ya no existen protecciones ni privilegios como en el pasado, y que se continuará garantizando la paz y la tranquilidad en el país.

El presidente mencionó que parece tratarse de una confrontación entre grupos, pero enfatizó que no hay razón para que se hagan daño entre ellos mismos, y mucho menos si afectan a personas inocentes o a aquellos que cumplen con su deber. Expresó su deseo de que los secuestrados se encuentren bien y manifestó que se mantendrá a la espera de novedades sobre el caso.

Durante la conferencia, un reportero informó al presidente que los secuestradores exigen la destitución de varios mandos. En respuesta, López Obrador declaró que, en primer lugar, lo más importante es que los secuestrados sean liberados. Sin embargo, advirtió en tono de mofa, a los secuestradores que, de no hacerlo, los acusará con sus padres y abuelos, insinuando una acción enérgica por parte del gobierno en caso de no cumplir con su exigencia de liberación.

El secuestro de los empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas representa un desafío para el gobierno mexicano en su lucha contra la delincuencia. El país se mantiene a la espera de noticias positivas sobre la pronta liberación de los secuestrados y el avance en las investigaciones correspondientes.