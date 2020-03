ANP no están exentos de amenazas ante actividades clandestinas

Comunidades asentadas al interior de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, realizan labores de conservación, restauración, vigilancia, monitoreo y producción agropecuaria sustentable, para proteger la flora y fauna y fortalecer los servicios ecosistémicos a favor de la humanidad, informó el director Alexser Vázquez Vázquez.

Al cumplirse 30 años del decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP) emitido el 13 de marzo de 1990 en una superficie de 119 mil 117 hectáreas en los municipios de Villacorzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Siltepec, Acacoyagua, Mapastepec, Pijijiapan, Montecristo de Guerrero y Escuintla, expuso que han intensificado las labores de conservación.









Dio a conocer que recientemente fueron liberadas 902 hectáreas que habían sido invadidas para la restauración del ecosistema, por otra parte, en la parte alta de la cuenta del río Cintalapa se realizan trabajos de restauración debido a un deslave fuerte por intensas lluvias de años pasados, para recuperar el bosque.

Sostuvo que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no están exentas de amenazas relacionadas con caza, la tala clandestina, los aprovechamientos no sustentables de los recursos, de la minería, del establecimiento de carreteras, de la apertura de nuevos caminos, de la fragmentario de los bosques por uso no apropiado, incendios y de invasiones.

Puntualizó que el compromiso es proteger los bosques de niebla en las montañas donde se originan los torrentes, el ciclo hidrológico, así como las demás que tiendan a la protección de los elementos circundantes con los que se relaciona ecológicamente al ANP.

La reserva el hábitat de un gran número de especies de fauna, entre las que destacan jaguar, puma, tapir, manatí, flamenco rosado y tucán.





Comentó en entrevista que la Reserva de la Biosfera El Triunfo se ha mantenido en buen estado de conservación, aunque se han registrado incendios, por ello las comunidades se han incorporado a las acciones de conservación y han asumido alternativas productivas relacionadas con el mantenimiento.

Es importante la conservación de las especies de flora y fauna para la captación de agua, el mantenimiento de las poblaciones, la polinización, el cultivo orgánico, el desarrollo del café con sistemas orgánicos y control de plagas, informó Alexser Vázquez.

