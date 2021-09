Ante crisis migratoria en la frontera sur, CEDH pide esforzarse

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, pidió hacer un esfuerzo por recibir a los migrantes en la frontera sur y coordinar los esfuerzos de las autoridades y en cuanto los gobiernos nacionales de México y de otras naciones, impulsar programas para que las personas migrantes encuentren condiciones dignas de vida en sus lugares de orígen, de lo contrario la migración no va a reducirse, sino a incrementarse.

Caminar en condiciones sin documentos en muy difícil, todo lo que sufren en muchos casos, abusos de traficantes, las extorsiones y los engaños complica su realidad, acuden a solicitar refugio a México pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pero no encuentran la respuesta rápida, ni oportuna, se han estancado y se han quedado varados en Tapachula con el interés de llegar al norte, añadió.





Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez. /Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Algunos migrantes se quedan en Chiapas otros en algunas otras entidades del país, pero la gran mayoría pretende llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, al no tener ese pase de salida de la COMAR y esa posibilidad de transitar de manera regular, se ven en el riesgo de caminar de manera irregular, añadió Zepeda Bermúdez en entrevista.

Dijo que desde hace tres semana para acá estamos viviendo en la frontera sur un flujo de personas que vienen de Haití, desafortunadamente esa nación independiente de la pobreza, sufrieron daños por movimientos sísmicos, la incertidumbre de la población es enorme.

El fenómeno migratorio que se vive ahora es diferente a lo que habíamos vivido en otros años, las caravanas del 2018 fueron un fenómeno específico, pero pasó, el flujo permanente por nuestra frontera tan porosa, tan grande, la cantidad de pasos irregulares de nuestro estado, nos da un flujo permanente todos los días, indicó.





Puedes leer: Haitianos cambian el "sueño americano" por llegar a CDMX





Los trámites de regularización tiene que ser caso por caso, por consulados de Centroamérica en Tapachula son pequeños, el Consul podría atender unas 15 audiencias en el día pero si vienen 300 o 200 que él debe identificar para darle un documento de identidad, no es posible, por lo que tampoco puede el Instituto Nacional de Migración o la COMAR, por no tener una nacionalidad reconocida, es deseable la migración regular pero mientras avanzamos en una situación regular, tenemos que buscar que lo que está sucediendo sea seguro, no víctimas de agresiones o abusos de delincuentes y autoridades.

Puntualizó que se busca todos los días que ya seguridad en su tránsito, es decir, que las autoridades del INM, de la Guardia Nacional, la policía estatal y las policías municipales les brinden seguridad a los migrantes, que la intervención que ellos hacen sea con respeto a los derechos humanos de los migrantes, lamentablemente han habido excesos por parte de algunas autoridades.