Ante inseguridad en San Cristóbal, colonos instalan alarmas y cámaras de vigilancia

San Cristóbal de Las Casas.- Alfredo Hernández Aguilar, representante de la Colonia Santa Martha dio a conocer que ante la inseguridad que se vive en la ciudad, han procedido instalar 3 alarmas, lo cual se suma a una serie de acciones como la instalación de luminarias sustentables y cámaras de vigilancia.

"Hemos abocado a poner más iluminación, con lámparas solares, cámaras de vigilancia y ahora alarmas vecinales que serán colocadas en zonas donde se puedan controlar, tenemos un centro de monitoreo donde se están checando las cámaras de vigilancia conjuntamente con policía ciudadano", explicó.

Dijo que las iniciativas se han hecho desde hace varios años y la causa es la inseguridad que se vive en toda la ciudad, por lo que los vecinos han aportado de su propia bolsa para generarse beneficios, y es que en la colonia se han presentado asaltos y robos, prácticamente a cualquier hora del día.

Hernández Aguilar reveló que en la colonia hay 160 viviendas, lo que representa una población de 450 personas "dónde hemos gestionado buenos proyectos para San Cristóbal en general, entre ellos también la cobertura telefónica, dónde se van a beneficiar muchas colonias".

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

"La antena que se pretende colocar no hace daño a la salud, se trata de introducir tecnología, hasta el momento no se ha sabido de alguna muerte a causa de la señal telefónica, tampoco se va dañar el paisaje, ya son más pequeñas las antenas, nosotros estamos casi a la entrada de la ciudad, entonces el paisaje no se está alterando", refirió.

Por último adelantó que se encuentran planeando la construcción de un salón de usos múltiples y otros beneficios para la colonia, "estamos gestionando con diferentes instancias, empresas externas, para beneficio de la ciudad, incluso estamos proyectando fomentar el auto empleo, dónde se impartan talleres que enseñen diferentes oficios, estamos trabajando en eso también con representantes de otros barrios y colonias".