Anuncian empresarios que abrirán hasta el próximo 16 de junio

San Cristóbal de Las Casas.- Más de 130 empresarios de bares, restaurantes, centro botaneros y similares anunciaron que abrirán sus establecimientos hasta el próximo 16 de junio, acatando todas las medidas dispuestas por la Secretaría de Salud, justo cuando se cumplen tres meses de haber cerrado por la presente pandemia.

Uno de los representantes de la Asociación de Restaurantes y Centros Botaneros, dijo se unieron con miembros de la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) para tomar la decisión de aperturar hasta el próximo 16 de junio y ya no el día primero como lo habían mencionado con anterioridad “porque estamos en número rojos”.

“No es un acto de rebeldía, es una necesidad, hemos enviado oficios tras oficios al municipio y desgraciadamente no hemos recibido ningún tipo de contestación, en días pasados teníamos agendado una reunión con la presidenta y no llegó, mandó a uno de sus trabajadores y no nos dio respuestas, no hemos tenido acercamiento con la presidenta, no tenemos ningún opción en nuestra economía”, refirió.

Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Reveló que solo como Asociación de Restaurantes y Centros Botaneros suman alrededor de 110 establecimientos y de más de mil empleados, entre ellos personas de la tercera edad, a quienes en una gran mayoría han sostenido con trabajos y un sueldo, pero sin embargo los pagos de impuestos, lo hicieron, calculando un gasto semana en empleados de 25 mil pesos.

En este sentido, Jorge Hernandez Gonzalez, presidente de la Abatur explicó que se estaba manejando como un acto de rebeldía el que hayan dicho los empresarios abrir el 1 de junio el cual se debía a la situación económica que presentaban los empresarios, pero que tras las pláticas lograron establecer la fecha 16 para la apertura.

“Hemos estado en pláticas con la Secretaría de Salud, y se espera que para el 8 esto este disminuyendo, por lo que nosotros abriremos el 16 de junio, porque justo cumplimos 3 meses cerrados. Estamos preocupados por la salud, esto para que estemos más seguros tanto para los trabajadores como comensales”, refirió.

Municipios Embiste pandemia a hoteles y turismo

Adelantó ya cuentan con todos los protocolos de salud por las reuniones que han sostenidos con la Secretaría de Salud como sanitización, uso de caretas, el no uso de cartas, cómo se recibirá al personal, cómo al cliente, entre otras medidas, al tiempo de enfatizar que desde que cerraron los negocios pidieron se cuidarán para poder retornar de una forma sana.

Invitó finalmente a la población en general quedarse en casa en estas últimas semanas para evitar se disparen los contagios y puedan regresar las actividades que levanten la economía no solo de empresarios, si no de toda la población que indirectamente se ve beneficiada.