Anuncian nuevo horarios de salidas en la ruta Coita - Tuxtla

El pasado lunes comenzó el aumento en el pasaje de los camiones que viajan de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a Ocozocoautla y viceversa, dicho aumento no le gustó a los ciudadanos por lo que mostraron su inconformidad en redes sociales, cuatro días después de elevar el precio, la empresa dedicada a dicho transporte anunció dos nuevos horarios para los pasajeros, situación que ha logrado generar buena respuesta pero no a todos en el sector.

No ha transcurrido ni la primera semana desde que la empresa Líneas Unidas decidió subirle al pasaje de autobús de la ruta coita-Tuxtla y ya emitieron otro comunicado, en esta ocasión, afirman que para agradecer a la ciudadanía implementarán dos corridas más en su autobús de esta misma ruta, siendo la primera a las 20:45 horas partiendo de coita a la capital y la segunda de ellas a las 22:15 saliendo de Tuxtla hacia Ocozocoautla.

La finalidad principal de este movimiento es que los ciudadanos puedan viajar en las altas horas de la noche para no tener que tomar un taxi y gastar más, sin embargo, aunque la situación le agradó a una parte de la población, existe un grupo al cual esto no le convence pues afirman que dichos horarios ya estaban activos anteriormente pero no respetaron por mucho tiempo por lo que creen que volverá a pasar lo mismo.





El pasado lunes los camiones de esta ruta aumentaron el precio del pasaje, cobrando ahora 28 pesos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Esos son los horarios que ya estaban, pero la gente lo ha olvidado debido a que ya tiene un buen que no lo respetan; solo lo hicieron para calmar los comentarios negativos pero cuando pase tiempo nuevamente lo dejaran de hacer válido y volverán a lo mismo”. Antonio Cerda, pasajero.

Sobre el tema del aumento, muchos consideran que siguen en contra y esperan que vuelvan a bajarlo, no obstante se mantienen utilizando el servicio ya que no existe otra forma barata de hacerlo más que con este camión por lo cual, también piden el ingreso de otra ruta que pueda competir lealmente con un servicio digno.

“El problema es que por más que nos quejemos no queda de otra, si bien es cierto no nos gusta el aumento a 28 pesos pero tenemos que aceptarlo por obligación, estaría bien que la Secretaría de Transportes se dé cuenta de la situación y pueda meter otra ruta para compartirle a esta que siempre ha sido ya que no mejoran su servicio y solo aumentan los costos” Dalia Monserrat, estudiante, finalizó.