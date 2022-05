Apostar por la importación, es sacrificar seguridad alimentaria del país: productores

Productores de granos en Chiapas señalan que quitar aranceles a productos es seguir apostado por la importación, es seguir sacrificando la seguridad alimentaria del país y un fuerte golpe al campo mexicano, ya que de por si las importaciones de productos hace muchos daño a los productores nacionales.

Señalaron que la escases del productos de la canasta básica y que ahora quiere importar para evitar el incrementos de los precios, ya lo había previsto, pues durante los años que ha estado al frente del país, Andrés Manuel López Obrador, tiene abandonada al campo, así como a sus miles de productores.





Acusaron que en lugar de recibir apoyos del Gobierno Federal, este, les quito lo poco que recibían para poder hacer producir más las tierras mexicanas, al grado que muchas personas han despertado por producción y han buscado otras actividades económicas para subsistir.

Jorge Arrollo Ruiz, representante de productores del Soconusco, mencionó que en tiempo y forma se le pidió al Gobierno Federal que atendiera al campo, que brindará apoyos, que invirtiera más y hasta este momento no lo ha hacho.

“Hoy el gobierno nos da otro golpes para acabar con más productores y con la producción del campo mexicano, ya que tendremos que enfrentar otra lucha desigual en donde tenemos todas las de perder, esto, al abriles las puertas a otros países para que ellos vengan a vendan sus productos sin pagar aranceles”, expresó.

Indicó que el gobierno de México se ha dedicados a desmantelar a todas las agrupaciones campesinas con el pretexto de corrupción o fraude, cuando la solución la tenían en sus manos al realizando una auditoria a las organizaciones y castigar a las malas, pero se le hizo más fácil señalar a todas.





"gobierno de México ahora pide producir más en el campo, sin embargo, no dice como, no dice cuanto invertirá", dicen productores. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Aseguró que este es un remedio casero que podría ayudar a las familias mexicanas a corto plazo y podría provocar que México dependa de los países importadores y que cuando estos ya no nos quiera vender, México tenga que comprar más caro, lo cual, podrá provocar un desabasto total como el que vive Venezuela o Cuba y que está provocando que miles de personas migren.

En este mimo sentido, Indalecio Flores Bamaca, coordinador regional de las ramas de producción maíz y café, manifestó que seguir apostado por la importación es seguir sacrificando la seguridad alimentaria del país, que podrían traer problemas más graves en futuro no muy lejano.

Comentó que gobierno de México ahora pide producir más en el campo, sin embargo, no dice como, no dice cuanto invertirá, no tiene un programa específico para ello, no hay financiamientos, no hay precios de garantías y no hay seguros para proteger los cultivos.

“El gobierno mexicanos no sabe como enfrentar este problema, no toma en cuenta a los productores del campo y ahora se ve la carestía por todos lados, así como en todos los sectores económicos porque no hay dinero y la inflación no se ve que mejor a corto plazo a pesar de las medidas del Gobierno Federal” externó.

Puntualizó que, López Obrador, no quiso ver, no quiso escuchar y prefirio querer arreglar todo desde Palacio Nacional, por ende, las consecuencias y las afectaciones que vive el pías, principalmente el campo mexicano.