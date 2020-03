Arquidiócesis de Tuxtla suspende eventos masivos para evitar contagios

La Arquidiócesis de Tuxtla atiende las recomendaciones del gobierno del estado para la prevención del coronavirus, y ordena a sus parroquias suspender eventos masicos, convoca a la feligresía a orar por la salud de los mexicanos y envía un reconocimiento a los trabajadores de la salud para proteger a la población.

El arzobispo Fabio Martínez Castilla, expuso que se suspenden reuniones pastorales en todas las parroquias que implique aglomeración de personas, es importante experimentar la unidad y la fraternidad para la prevención del coronavirus, tenemos que ser muy responsables porque la salud es una tarea de todos.





No vamos a abrirle la puerta al COVID 19 con una actitud enérgica por lo menos 15 días, para que no nos contamine, son dos frentes, el de la oración que nos da fortaleza para perseverar y unir esfuerzos, esta es una gran tribulación, pero lo vamos a vencer, pronosticó.

La otra línea es la prevención y el tratamiento, la enfermedad es muy silenciosa, pero puede contagiar rápidamente a mucha gente, esto es lo peligroso de este virus, por esto, nosotros en esta semana cancelando todo lo que sea aglomeración, hay que actuar con las medidas de prevención para evitar la contaminación, recomendó.

En conferencia de prensa en el Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe, hizo un llamado a los gobiernos a que los hospitales estén listos pronto para servir, hago un llamado al personal médico y de enfermeras a no tomar descanso, si no a estar de pie para atender a la humanidad

A las autoridades les digo que de nada serviría que como familia nos cuidemos y nos estemos sumando a la prevención si están abiertos los bares y antros que son o pueden ser focos de contaminación, habría que tomar medidas de suma importancia, dijo.

Creo que hay que poner un alto a esas cosas para que no sea que por una parte nos cuidemos y por otra parte nos estemos descuidando, las autoridades también deben estar pendiente que los artículos básicos para el consumo humano no suban de precio, que la enfermedad no sea una oportunidad para que “los ladrones hacerse ricos.

Dijo que las misas serán transmitidas por los medios electrónicos de la Arquidiócesis de Tuxtla, para que los fieles puedan participar de ella y a la vez, no correr riesgo con las aglomeraciones, tenemos que ser muy responsables con las medidas de prevención.

Puntualizó que se atenderán las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nos han hecho un llamado para prevenir, cuidarnos y vencer la pandemia del COVID-l9.