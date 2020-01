Arranca Fernández Noroña gira de trabajo en el Soconusco

En gira de trabajo por la costa de Chiapas el Diputado Federal de Morena, Gerardo Fernández Noroña dio una conferencia de prensa en la que abordó distintos temas, uno de los principales fue el de la situación de salud en Chiapas, reconoció que este tema está peor que el de la educación con graves carencias, aunque señaló que el gobierno federal trabaja en ello a pesar de los sabotajes que intentan en contra de la actual administración federal.

Acompañado de la diputada federal Maricruz Robledo Gordillo y representantes de Morena informo que sostendrá reuniones de trabajo en los municipios de Tapachula, Huehuetán, Villa Comaltitlán, y Tuxtla Chico, para conocer la problemática que existe.

Uno de los temas a los que Fernández Noroña dedicó más tiempo en la conferencia de prensa fue el de desabasto de medicamentos de todas las instituciones del sector salud de Tapachula y Chiapas pero este una y otra vez aseguraba que esto no es cierto, que hay problemas graves pero que es culpa de los “saboteadores” del programa impulsado por el gobierno federal.

Ante los señalamientos en el sentido que el ISSSTE en Tapachula había quedado solo el cascarón, decidió acudir, pero la realidad fue disfrazada por el Director de la clínica al salir dijo que había evitado la entrada de los periodistas por respeto a los pacientes pero que la realidad que le señalaban era distinta a la que existe, a pesar de los reiterativos señalamientos dijo que había problemas pero no graves,

Y es que en virtud a que en esa institución carecen de un banco de sangre, todo el proceso lo tienen que hacer “por fuera” y ello representa gastos para los pacientes a pesar de que pagan cuotas por el servicio médico.

En rueda de prensa el diputado federal dio a conocer su postura sobre la gobernabilidad en México / Foto: Adrián González | Diario del Sur

“He pagado más de 60 mil pesos en conseguir la sangre y medicamentos para mi hijo que lamentablemente entró en coma”, dijo Jesús Castillo, quien fue uno de los que se acercó al legislador para quejarse de la situación.

Tras una visita, el diputado federal remarcó ante los medios de comunicación, la necesidad que existen en los hospitales de Chiapas y aunque no reconoció que existe un desabasto de medicamentos pese a las denuncias de los derechohabientes, el legislador federal se llevó una lista con los medicamentos faltantes al menos en ese nosocomio, a los cuales se comprometió en atender.

Personal de enfermería y médico, aseguró que las necesidades son demasiadas, por lo que urge que se destine un presupuesto lo más pronto posible para dar atención a los pacientes que acuden todos los días al nosocomio para recibir atención.

En relación a las caravanas de migrantes que han sido contenidas por la Guardia Nacional en la frontera sur, descartó que México esté haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos, pero criticó los abusos que se cometen en contra de ellos.

Me comentan que en el hospital del @ISSSTE_mx en Tapachula -Roberto Nettel Flores-, te mandan a la Cruz Roja para que hagas el donativo de sangre para tu familiar por operar, y en la Cruz Roja, cobran 2500 pesos. Ahí están los negocios que no quieren dejar. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 29, 2020

“No podemos aceptar señalamientos generalizados; si la frontera está abierta las quejas son de inseguridad y ahora con el control, de represión”, mencionó al tiempo de señalar que la política del gobierno es que haya una migración ordenada.

No se le hace la tarea a Estados Unidos, aunque tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro territorio. México es un país de asilo y solidario y la migración que procede de Honduras, es porque allá están viviendo una tragedia económica y de persecución.

Gerardo Fernández Noroña

Finalmente al referirse a los hechos ocurridos recientemente en Tapachula Fernández Noroña se refirió a aquellos actos de represión que cometan autoridades de cualquier nivel de gobierno en contra de los ciudadanos y de los periodistas, estableciendo que es necesario mantener abiertos todos los canales de negociación y diálogo.

“A los periodistas no se les persigue; no se les golpea, aunque sean supercríticos. Las autoridades no deben ser arrogantes y menos si se quieren reelegirse, concluyó.

Con información de Adrián González | Diario del Sur

/AP