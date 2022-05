Arranca vacunación para adolescentes en escuelas

En la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Prevo de Tuxtla”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el arranque de la Vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 14 años en los Centros Escolares del Estado de Chiapas, con la finalidad de que más jóvenes cuenten con esta protección.

Luego de agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por estar pendiente de que a Chiapas no le hagan falta las vacunas, el mandatario estatal pidió a las y los estudiantes no tener miedo y aplicarse el biológico: “La vacuna ya está probada, no hace ningún daño, previene la enfermedad, cuida la salud y salva la vida; ayudará a que sigan viniendo a la escuela y continúen de forma presencial”.

Mencionó que gracias a que el pueblo se cuida, a la labor del personal de salud y a que la gente está vacunándose, Chiapas va bien en el combate a la pandemia, muestra de ello es que se cuenta con una desocupación del 100 por ciento en las Clínicas de Atención Respiratoria y que el estado lleva más de un año en semáforo verde.

De igual forma, destacó que, pese a la emergencia sanitaria, las maestras y maestros se capacitaron para seguir aportando conocimientos a sus grupos, lo que, dijo, muestra su compromiso con la niñez y la juventud, que son el presente y futuro de Chiapas.

El gobernador, acompañado de la titular de la SEP, convocó a los estudiantes a aplicarse la vacuna anticovid-19 / Foto: Gobierno de Chiapas

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez reconoció las gestiones del Gobierno de la República para que México cuente con suficientes vacunas contra el COVID-19, el esfuerzo de distribución liderado por las Fuerzas Armadas para que lleguen a todos los rincones del país, y el compromiso del personal de salud, que a través de centros de vacunación ha trabajado con gran vocación para proteger al pueblo mexicano.

En este marco, resaltó el trabajo que el gobernador Rutilio Escandón realiza en materia de educación, y agradeció la dedicación y compromiso que docentes y directivos han demostrado para atender a las niñas, niños y adolescentes, aún con las dificultades que ha representado la pandemia. Convocó a la comunidad escolar a mantener la convivencia sana, de respeto y amor al prójimo.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, informó que desde que se dio inicio a la vacunación para las y los adolescentes de 12 años sin comorbilidades, a la fecha, se han inmunizado a más de 7 mil 400 adolescentes con la vacuna Pfizer, de un total de 300 mil jóvenes de 12 a 14 años.

Indicó que las dosis son procesos seguros y representan un mensaje de esperanza para regresar a la nueva normalidad, sobre todo a interactuar y convivir con sus compañeras y compañeros de clase y docentes.

A su vez, la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, señaló que esta acción muestra el compromiso de los gobiernos federal y estatal, de propiciar mayor seguridad en la comunidad educativa para regresar totalmente a la modalidad presencial. Detalló que en coordinación con el IMSS y de la Secretaria de Salud se trabajó en el proyecto “El recado escolar”, mediante el cual se solicita a las madres y padres de familia su autorización para que sus hijas e hijos tengan el beneficio de la vacuna.

Asistieron: la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud, María Eugenia Lozano Torres; el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez; el representante de la Comandancia de la Décimo Cuarta Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Alejandro Zapata Meza; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Manuel García Morcillo; y el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos.