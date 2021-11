Arzobispo de Tuxtla pide colaboración para dar con el paradero de los 21 retenidos de Pantelhó

Tuxtla Gutiérrez. Monseñor Fabio Martínez Castilla, Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, pidió a las personas que sepan algo del paradero de los 21 retenidos por el grupo armado “El Machete” de Pantelhó, lo diga, y si tienen miedo de hablar, se acerque a la iglesia católica.

En el marco de su conferencia de prensa dominical, invitó a las personas contribuir con la búsqueda que los familiares de los retenidos hacen desde hace cuatro meses.

“Quieren saber de ellos, vivos o difuntos, necesitan tener la presencia de sus familiares, vivos o no y deben contribuir a ello; si saben algo, pues díganlo, y si tienen miedo pues vengan con nosotros que nos lo digan y yo lo digo, porque ciertamente hay personas que tienen miedo”; manifestó Monseñor Fabio Martínez.

Asimismo, informó que durante la semana dialogará, junto con el obispo de la región sobre una persona relacionada con la investigación y “saber cómo movernos y saber qué puertas tocar”.





Ante la pregunta de los medios sobre si ha existido insensibilidad por parte de las autoridades estatales sobre el manejo del conflicto en Pantelhó y en otros municipios y comunidades de Chiapas, el Arzobispo de Tuxtla, señaló que no se debe esperar a que surjan los problemas, sino hay que prevenirlos a través de la escucha.

Dijo que la Iglesia Católica se rige por tres principios, escucha, encuentro y discernimiento; “escuchar el lamento, los sueños y los proyectos de la gente; encuentro que es el acercamiento y hacer propio ese sueño, y discernimiento para buscar lo que Dios quiere para el bien de todos”.

De igual forma, invitó a los feligreses a vivir intensamente, pero haciendo el bien no aprovecharse de los demás, sino vivir amando de la mano con actitudes de vigilancia y esperanza, con actitud positiva y propositiva, “sin meter zancadillas”.

“Invitar a la comunidad, no solo hagamos menos problemas, sino construyamos la paz, la armonía, la fraternidad a favor de esas actitudes propositivas. Preguntémonos qué haría Jesús. No peleemos y nos dividamos, si no construyamos la paz y la armonía, porque la última la palabra no la tienen los poderosos, sino Dios, porque al final a él le rendiremos cuentas”; finalizó.