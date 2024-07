Aseguradoras deben responder por daños a autos por mal estado de vialidades

Las aseguradoras de autos deben responder por daños a vehículos causados por mal estado de las vialidades, siempre y cuando se contraté en la póliza, la reparación dependerá del avalúo del año del vehículo, informó un agente de ventas de la empresa Qualitas en Tuxtla Gutiérrez.

Precisa que por tratarse de carreteras federales, como la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de Las Casas en la que usuarios han reportado mal estado de la vía entre la capital y Chiapa de Corzo, los usuarios deben haber valer sus derechos reclamando ante el Centro de SCT en Tuxtla Gutiérrez, tofa vez que se trata de una vía federal que cuenta con seguros para el usuario.

El contrato de seguros para vehículos debe establecerse las coberturas para que en caso de daño por el mal estado de las carreteras se reconozca y se asuma la responsabilidad de la aseguradora / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Explicó vía telefónica el agente de ventas que en el contrato del seguro para los vehículos, ya sea para particulares, como para el servicio público, debe establecerse las coberturas para que en caso de daño por el mal estado de las carreteras se reconozca y se asuma la responsabilidad de la aseguradora.

La empresa otorga para reportar siniestros en las vías de comunicación los números 8002886700 y 800 8002880, y a partir del daño tienen cinco días naturales para hacer el reporte del daño y este pueda ser cubierto por la aseguradora.

En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Tuxtla Gutiérrez no aportaron información al respecto, ni cedieron a entrevistas, pero hay el antecedente de que un médico se quejó por el daño causado a su vehículo en la vía Ocozocoautla de Espinosa - Las Chiapas Veracruz y le pagaron el daño en las oficinas de la institución federal en la Ciudad de México.

En la terminal de las unidades del transporte público Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutiérrez en el barrio de San Roque en la segunda sur esquina con 5 calle oriente, operadores que no aceptaron entrevistas con cámaras para no confrontarse con los concesionarios, confirmaron el mal estado de la carretera federal en ese tramo, pero no se han registrado daños en sus unidades, no han tenido que recurrir a los seguros para la reparación de los carros.

Lee más: Ciudadanos aseguran que 7 mil pesos mensuales no alcanza para vivir

Local ¡Cablebus en Tuxtla! ERA da a conocer primer proyecto para modernizar a Chiapas

Dijeron que se necesita que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proceda a dar mantenimiento a la vía de comunicación federal porque cuenta con seguro para usuarios y está debe encontrarse en buenas condiciones de manera permanente, y asumir responsabilidades cuándo algún usuarios reporte y denuncie el daño a su unidad.

En las redes sociales se denuncia que la vía federal Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo se encuentra en mal estado y que es causa de daño a vehículos, mismos que se deben reparar por los seguros.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️