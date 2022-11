Así es la vida de Michelle, la niña genio de Chiapas

A sus 10 años de edad y tras ser denominada la niña genio de Chiapas por tener un coeficiente intelectual alto, Michelle Arellano Guillén, disfruta de una vida similar a la de otras niñas y niños.

“Mi vida es normal, juego como cualquier niño, soy curiosa, me gusta correr y estar en actividad todo el día, pero también me gusta me gusta tocar el piano y quisiera aprender a tocar el violín, también las matemáticas son mis favoritas, las disfruto aunque en los concursos me pongo nerviosa”.

Karina Guillén, madre de la niña genio, señaló que los días de Michelle regularmente son ocupados, pues le gusta estudiar y realizar algunas actividades extra escolares que permitan seguir aprendiendo de forma constante.





“Pues hace actividades como de natación de 3 a 5, posteriormente se va a matemáticas de 5 a 6 y de 6 a 8 practica basquetbol, esos son los días lunes, miércoles y viernes; y martes y jueves solo hace natación y basquetbol y no lleva matemáticas”.

Por las mañanas, Michelle estudia medicina en línea en una escuela privada, mientras que en otras ocasiones acude asiste a otra escuela para convivir con estudiantes de su edad, para poder interrelacionarse y aprender nuevas cosas, mientras que dos o tres veces por semana va a la Escuela de Medicina de la UNACH como oyente, pero lo mejor es disfrutar es de algunos pasatiempos.

“Me gustan hacer experimentos y también como coleccionar cosas, por ejemplo yo colecciono como algunos bichos, como por ejemplo el chapulín, mariposas, escarabajos y algunos otras…Tengo cuatro perros y dos gatos, no un gato adulto y dos bebés”.





Cuenta la mamá de Michelle, que los juegos que ella hace son cálculos mentales o juega a deletrear palabras en inglés o en algún otro idioma, cosa que a muchos niños ese tipo de juegos se les hace aburridos, por lo que también su grupo de amigos es reducido, ya que no comparten los mismos intereses y por lo tanto no se adaptan.

Michelle es hija única, pero tiene la fortuna de contar con una gran familia, dos primas y Elisa, una gran amiga a quien considera su hermana pues comparten el gusto por la natación, lugar donde fomentaron su amistad y coinciden algunas tardes para aprender pero también divertirse.

A pesar de su corta edad, Michelle tiene grandes sueños, pues quiere ser médico cirujano con especialidad cardiovascular, también bióloga marina y actriz de televisión y de películas de terror.





Sin duda, la vida de Michelle dio un giro de 180 grados, pero su familia la acompaña e impulsa en cada competencia y en cada sueño, señala su madre.

“Estamos tratando de que ella pues tenga una infancia feliz, siguiendo paso a paso, sin presiones, hasta donde ella de su capacidad y siempre respetando esa niñez, pues actualmente tiene 10 años y queremos que viva la infancia lo más alegre posible”.

Actualmente la niña genio tiene más de 40 medallas y trofeos de distintas competencias de la que resultó victoriosa y recientemente se estrenó como divulgadora de la ciencia.